Estiman declarar Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo tras la muerte del Indio Solari

Un proyecto de ley busca instituir el 5 de junio como Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en honor a Carlos Alberto Indio Solari y su legado con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tras su fallecimiento y la multitudinaria despedida popular.

El proyecto de ley para establecer el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo busca honrar el legado de Carlos Alberto Indio Solari y su impacto social con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La iniciativa, bajo expediente 2688-D-2026, invita a provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y promover actividades culturales, exposiciones, encuentros y espacios de reflexión en todo el país. Este reconocimiento surge tras el fallecimiento del músico, quien a los 77 años y con Parkinson, fue hallado por su cuidadora en una pileta climatizada de su casa en Buenos Aires.

La autopsia confirmó que murió en la madrugada tras sufrir un evento mientras estaba en la piscina, sin ahogamiento. La noticia generó una masiva manifestación de duelo: miles de seguidores se reunieron espontáneamente en distintos puntos de la ciudad, con banderas, canciones y ofrendas, impulsados por redes sociales mientras se definía el velatorio. La familia anunció que sería el domingo a las 11 en el Polideportivo Gatica de Villa Dominico, Avellaneda, pero miles llegaron la noche anterior.

Debido a la multitud, las puertas abrieron antes. Se desplegó un operativo con voluntarios, bomberos, puestos sanitarios y asistencia para discapacitados y familias. Los asistentes llevaron flores, camisetas, cartas y símbolos de su trayectoria. Dentro, una capilla ardiente mostraba el féretro rodeado de fotografías y flores.

Constantemente, los seguidores pasaban frente al ataúd para despedirse. Tras el cierre, la familia agradeció en redes: Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Destacaron el acompañamiento y recordaron una enseñanza de Solari: la música debe seguir sonando, más allá de lo que ocurra. Hagamos eso





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