Estela Chávez, jubilada presa 35 días por hambre, se une a la marcha frente al Congreso contra el congelamiento del bono de 70.000 pesos y la baja poder adquisitivo.

Estela Chávez, jubilada de 65 años que permaneció 35 días detenida por intentar sustraer carne de un supermercado debido a la necesidad, participó este miércoles en la histórica marcha convocada frente al Congreso de la Nación. La mujer, cuya historia se ha convertido en un símbolo de la crisis de ingresos que atraviesa la tercera edad en el país, acudió al reclamo para unir su voz a la de miles de adultos mayores que exigen mejoras inmediatas en sus condiciones de vida.

Reclamo Contra El Congelamiento Del Bono

La movilización de este miércoles se organizó específicamente para expresar el rechazo frontal contra el congelamiento del bono adicional de 70.000 pesos que recibe la categoría mínima de jubilados. Los manifestantes denunciaron que esta medida administrativa ha erosionado severamente el poder adquisitivo de los haberes básicos, dificultando el acceso a productos alimenticios esenciales y medicamentos fundamentales para el mantenimiento de la salud de la población geriátrica.

Also read Nvidia rechaza el regreso de Jensen Huang antes de su declaración ante el Congreso

Estela Chávez declaró que su presencia en las calles obedece a la voluntad de que la situación que sufrió no se repita con ningún otro compañero jubilado. La mujer enfatizó que su participación es una forma de continuar la lucha social, asegurando que fue recibida con "mucho cariño, mucho amor y mucha contención" por parte de sus pares, lo que refuerza el sentimiento de comunidad y resistencia entre los manifestantes.

Detalles De La Detención Y El Juicio

La causa judicial que originó este reclamo masivo quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25, bajo la autoridad de la jueza Fabiana Palmaghini. El procedimiento judicial ordenó la detención preventiva de Estela Chávez por el delito de tentativa de hurto, una decisión que mantuvo a la mujer privada de su libertad durante más de un mes sin un juicio previo sobre la mérito de su necesidad.

Advertisement

Estela permaneció recluida en la Alcaidía N.º 15 de la Ciudad de Buenos Aires durante 35 días consecutivos. Durante este período de encierro, la jubilada sufrió graves problemas de salud derivados de las condiciones carcelarias y de su estado físico deteriorado, lo que obligó a su internación hospitalaria urgente para atender las complicaciones médicas que se agravaron tras su ingreso a la prisión.

El hecho que detonó todo el proceso legal ocurrió el pasado 8 de octubre en un supermercado porteño. Estela intentó llevarse un corte de carne escondido bajo su ropa porque carecía de fondos suficientes para realizar la compra formal. Fue interceptada por los empleados del establecimiento y posteriormente por policías, quienes la detuvieron in fraganti, iniciando así la cadena de eventos que la llevó a la cárcel.

Libertad Bajo Fianza Y Testimonios De La Jueza

La situación de Estela Chávez terminó cuando logró pagar una fianza de 150 mil pesos para obtener su libertad provisional. Una vez liberada, la mujer explicó que su acto fue motivado exclusivamente por la necesidad extrema y el hambre que padecía en ese momento, asegurando que estaba "muy mal" físicamente y mentalmente cuando tomó la decisión desesperada de sustraer el alimento.

La jueza Fabiana Palmaghini, quien ordenó la privación de libertad, se pronunció recientemente sobre el caso con una declaración que ha sido ampliamente criticada por defensores de derechos humanos. Palmaghini señaló que un juez que no siente vergüenza ante el hambre no merece juzgar a nadie, una frase que ha sido interpretada como una reflexión crítica sobre la aplicación de la ley en contextos de vulnerabilidad extrema.

Advertisement

Impacto En La Lucha Por Los Derechos Jubilatorios

Lejos de ser un caso aislado, la historia de Estela se ha convertido en la cara visible de la crisis sistémica que enfrenta el sector jubilado en Argentina. La movilización frente al Congreso busca visibilizar no solo el impacto del bono de 70.000 pesos, sino también la brecha creciente entre los ingresos mínimos y el costo real de la canasta básica, un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el país.

Los organizadores de la marcha han subrayado que la lucha de Estela representa un llamado de atención urgente para las autoridades gubernamentales. Se exige la revisión de las políticas económicas que afectan directamente a los más vulnerables, así como la implementación de soluciones reales que garanticen el derecho a la alimentación y la dignidad para todos los adultos mayores que contribuyeron durante décadas al sistema productivo.