Esteban Ribovics: De la pérdida familiar a la UFC, la historia del Gringo

Conoce la inspiradora historia de Esteban “El Gringo” Ribovics, el peleador argentino que pasó de la tragedia familiar a brillar en la UFC. Desde su infancia en Salta, motivado por la protección familiar, hasta sus exitosas peleas y su enfrentamiento en Miami, descubre cómo la perseverancia y el talento lo llevaron a la cima de las artes marciales mixtas.

El panorama de los peleadores argentinos en las artes marciales mixtas ( MMA ), y específicamente en la Ultimate Fighting Championship ( UFC ), es actualmente notable y significativo. Entre este grupo de atletas, un nombre que ha generado un impacto considerable es Esteban “ El Gringo ” Ribovics, quien se enfrentará a Mateusz Gamrot este sábado en Miami.

En una entrevista con TN, el peleador compartió cómo la muerte de su padre a los 11 años lo impulsó a acercarse a las MMA, motivado por la necesidad de proteger a su familia. También abordó su incursión en el karting, su llegada a la UFC, el destacado momento de los peleadores argentinos y su próxima pelea, que se transmitirá en Argentina a través de Paramount+.\Esteban Ribovics, oriundo de Tartagal, Salta, sufrió un golpe devastador a los 11 años con el fallecimiento de su padre, un evento que lo marcó profundamente. En medio de ese duelo y dolor, “El Gringo” decidió acercarse a las artes marciales, pero se encontró con la oposición inicial de su madre. “Comencé en MMA a los 11 años en Tartagal, Salta, en el gimnasio Infernales. Luego fui progresando e hice una pelea amateur, pero solo me salió una gota de sangre en la nariz y mi mamá ya no quería que peleara”, recordó con una sonrisa durante la entrevista desde Miami, preparándose para su combate en la UFC. Esteban está convencido de que su padre tampoco habría aprobado su carrera como peleador. No obstante, heredó una cierta predisposición: “Sé que él peleaba bien, según comentarios de un amigo suyo, y yo también lo vi una vez defendiendo a personas a las que estaban robando. Tenía buenas piñas, ja”. Agregó: “Él corría en moto. Si hubiera estado presente, creo que yo no sería peleador, habría seguido sus pasos”. El primer acercamiento a las artes marciales mixtas surgió como una responsabilidad que sintió a una edad temprana, debido a la ausencia paterna en su hogar. “Necesitaba ser la protección para mi familia, para mi madre, mi hermana, mi hermano”, afirmó. Pronto descubrió su talento natural y decidió explotarlo: “Me metí y me di cuenta de que era bueno para esto, que en poco tiempo superaba o alcanzaba el nivel de gente que ya llevaba años. Con 14, 15 años, podía finalizar al profesor que tenía, ja”.\Después de seguir el legado de su padre e incursionar en el karting, que abandonó por motivos económicos, a los 18 años se mudó a Córdoba para estudiar y las artes marciales volvieron a su vida. “Empecé a frecuentar gimnasios y progresé rápidamente. Entrenaba un poco más que los demás, pero era algo innato; estaba en el cuerpo, estaba ahí, estaba la técnica y podía hacer las cosas más rápido”. “Cuando cumplí 18 años hice mi primera pelea profesional. Continué acumulando récords hasta pelear en la compañía FFC (Final Fight Championship), donde gané mi cinturón en Perú. Luego obtuve el cinturón del Samurai Fast House, con un récord de 10-0, y de ahí pasé al Contender Series”, relató. Ribovics buscó ingresar a la UFC basándose en su poder de golpeo y técnica. Participó en dos castings, pero los resultados no fueron los esperados. “Cuando tenía dos peleas profesionales, me dijeron: 'Tienes mucho talento, pero necesitamos un buen récord (peleas acumuladas)'. Eso fue en Buenos Aires, cuando la UFC estuvo en 2018. Y el otro casting fue cuando vino Minotauro Noguera, y yo ya tenía un registro de 7-0 u 8-0, y ahí sí me dijo: 'Voy a pasar tu nombre'. Entonces comenzaron a hablar, a mostrar mis logros, y creo que mis dos títulos fueron suficientes”, comentó. Los rechazos no lo desanimaron; al contrario, lo impulsaron. Después de ser campeón en dos organizaciones diferentes, recibió la llamada para participar en el Dana White’s Contender Series, la puerta de entrada a la UFC. “Después de obtener esos cinturones, mi buen amigo Emiliano Sordi, quien fue campeón de la Professional Fighters League y tiene a Alí Ibrahim Abdelaziz como mánager, me dice: 'Che, a mi mánager le interesas. Le hablé de ti y le atrae mucho tu récord. Me dice que te puede poner en Dana White’s Contender Series, pero tienes que venir aquí a Estados Unidos'. Así que fui, me establecí por unos dos meses en su casa y recibí la llamada gracias a su contacto; firmé contrato con Alí y así se concretó. Fue el resultado de muchas victorias, el número es importante”, reveló. En su debut en la UFC en 2022, Ribovics causó un impacto inmediato: venció a Thomas Paull por TKO, lo que le valió obtener el contrato. Con seis peleas de experiencia en la UFC, “El Gringo” destacó las principales diferencias con otras organizaciones: “El nivel es abrumador; hay mucha diferencia, obviamente, pero creo que ese nivel también te lo ganas siendo el mejor de tu gimnasio. El estar afuera pasando por todos esos momentos te forma y te mantiene en ese nivel. Al compartir con luchadores o personas que tienen el mismo objetivo, llegarás a ese nivel fácilmente”, reconoció





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