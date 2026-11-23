Esteban Ocon comparte imágenes de GTA VI tras dejar Haas. El piloto francés de 30 años busca definición de futuro mientras su exequipo Alpine mejora resultados.

Esteban Ocon, piloto francés de Fórmula 1, ha vuelto a los titulares por motivos ajenos a las competiciones automovilísticas tras confirmar su partida de Haas. El corredor de 30 años utilizó sus redes sociales para mostrar su interés en el videojuego Grand Theft Auto VI, mientras negocia su futuro profesional para la temporada 2027. Esta acción marca un contraste notable con su reciente eliminación del equipo estadounidense tras discrepancias internas.

Detalles del retiro de Ocon de Haas

La escudería deIndiana confirmó formalmente que Esteban Ocon no continuará en el equipo para la próxima temporada de Fórmula 1. La decisión llega después de varias discusiones públicas y privadas entre el piloto y la dirección de Haas. Aunque la salida se hizo oficial hace poco, Ocon había compartido un mensaje de agradecimiento a sus seguidores hace 11 días, reconociendo el apoyo recibido tras conocerse la noticia de su despido.

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Ocon y el éxito de Grand Theft Auto VI

El francés aprovechó su tiempo libre para entretenerse con Grand Theft Auto VI, el videojuego que ha causado furor mundial desde su lanzamiento el jueves pasado. Ocon publicó varias imágenes en su cuenta de X (@OconEsteban) mientras disfrutaba de la experiencia virtual. Estas publicaciones llamaron la atención de la comunidad de seguidores, quienes notaron el entusiasmo del piloto por este nuevo título interactivo.

Preparación física y futuro deportivo

A pesar de no estar compitiendo actualmente, Esteban Ocon mantiene un régimen de preparación física exigente. El piloto francés ha encontrado una nueva forma de mantenerse conectado con los autos, aunque sea a través de medios virtuales. Este enfoque disciplinado es clave mientras espera definir su próximo paso en la carrera profesional, lejos de la parrilla de la Máxima para la próxima temporada.

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Impacto en Alpine y contexto de Alpine

Mientras Ocon busca un nuevo equipo, su exescudería Alpine ha logrado mejorar su desempeño en pista. La francesa cortó una mala racha que sumaba solo un punto en seis carreras, alcanzando los 18 puntos en el Gran Premio de Las Vegas. Este contraste resalta la situación diferente de ambos actores, con Ocon sin asiento y Alpine recuperando competitividad en el campeonato mundial.

Legado de victoria de Ocon en Hungría

Esteban Ocon logró su única victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría de 2021. Este triunfo ocurrió cuando corría para Alpine, demostrando su capacidad de éxito en el mundo del automovilismo. Aunque ahora enfrenta incertidumbre laboral, su historial de victorias sigue siendo un referente en su trayectoria profesional dentro del deporte motor internacional.