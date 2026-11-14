Esteban Alvarado y su hijo, acusados por traslados aéreos de cocaína desde Bolivia

La Justicia federal acusa a Esteban Alvarado, desde la cárcel de Ezeiza, y a su hijo Santino de coordinar vuelos con cocaína desde Bolivia hacia Paraguay y Rosario.

La Justicia federal atribuye a Esteban Lindor Alvarado, detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, la dirección de dos operaciones aéreas para trasladar cocaína desde Bolivia. Según la nueva acusación, su hijo Santino Valentín Alvarado se encargaba de ejecutar las órdenes fuera de la cárcel, con intervención de proveedores y operadores radicados en Paraguay.

La investigación describe un esquema familiar que tiene un antecedente en la trayectoria de Alvarado. Rodrigo Ortigala, antiguo integrante de su entorno y testigo en el juicio que terminó con la condena a prisión perpetua, relató que el jefe narco aprovechó contactos y logística heredados de un negocio anterior de contrabando.

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Dos vuelos con cocaína desde Bolivia y Paraguay

El primer vuelo fue interceptado en Paraguay el 10 de marzo de 2024, con un cargamento final de 433,850 kilos de cocaína. Según la imputación, Esteban Alvarado había adquirido la droga y organizado su traslado desde la cárcel, mediante instrucciones a personas de su confianza.

Las autoridades paraguayas detuvieron una avioneta Cessna 206 en una pista no habilitada de la compañía Tristán Salazar, en el distrito de San Juan Bautista, departamento de Misiones. La aeronave había partido de Bolivia con diez bolsas de cocaína, y la matrícula original CP-2494 aparecía reemplazada por la identificación CP-1188.

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La pérdida de ese cargamento dio lugar a una segunda operación, por unos 300 kilos de cocaína. Los fiscales sostienen que Esteban Alvarado, Santino Valentín Alvarado y María Fernanda Rojas acordaron recibir la droga, que debía llegar por rutas aéreas no autorizadas y aterrizajes en pistas clandestinas argentinas.

Roles de los acusados en la coordinación del envío

Los fiscales Diego Iglesias, Matías Scilabra, Diego Velasco y Juan Argibay Molina sostienen que Santino Valentín Alvarado mantenía con su padre las comunicaciones sobre los elementos que debían ingresar desde Paraguay. Según la acusación, ambos empleaban un lenguaje en clave para ocultar el contenido de los mensajes.

En una conversación del 27 de marzo de 2024, padre e hijo se refirieron a los elementos a traer mediante expresiones como lentes, puertas de auto, gomas y repuestos usados. Para la Fiscalía, esas palabras formaban parte de un código destinado a disimular el cargamento.

Brian Walter Bilbao aparece como responsable de la recepción y el traslado de la mercadería en el país. Jorge Adalid Granier Ruiz y su hijo Jean Carlo Alexis Granier Molina habrían intervenido en la provisión y coordinación del transporte, según la imputación.

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La acusación también reconstruye el pago. María Fernanda Rojas habría entregado el dinero a Brian Walter Bilbao en la zona de Mendoza y Guatemala, en Rosario. El 21 de abril de 2024, padre e hijo hablaron de la operación usando referencias figuradas a una compraventa de vehículos.

Organización criminal, alcance y próximos pasos de la causa

La investigación sostiene que el segundo cargamento llegó a destino y que la organización debió reponer la mercadería tras el secuestro de la primera partida. Al día siguiente de esa conversación, Brian Walter Bilbao reclamó información sobre la entrega y recibió como respuesta que el compromiso se cumpliría el miércoles, fecha que coincidió con el 24 de abril.

La imputación no se limita a los vuelos internacionales. Describe una organización que abastecía puntos de venta minorista de cocaína y marihuana, negociaba armas y municiones y utilizaba una flota de vehículos para sus desplazamientos. Según los fiscales, Santino Valentín Alvarado conducía la parte operativa, distribuía tareas, financiaba compras de estupefacientes y rendía cuentas a su padre.