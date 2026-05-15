Estatal presenta mayor proyecto presentado bajo RIGI hasta la fecha

La empresa estatal Marín ha presentado la mayor iniciativa presentada bajo el Régimen de Incentivo para la Inversión en Gas (RIGI) hasta la fecha. La postulación contempla una inversión directa de US$ 25.000 millones y se espera generar más de 100.000 empleos directos e indirectos.

A través de una presentación en las redes sociales de la empresa estatal , Marín dimensionó el alcance de la iniciativa, calificándola como 'La postulación al RIGI contempla una inversión directa de US$ 25.000 millones, convirtiéndose en el mayor proyecto presentado bajo este marco legal hasta la fecha.

' Según las estimaciones del CEO de la petrolera, el plan está diseñado para generar más de 100.000 empleos directos y generar más de 100.000 empleos indirectos. Pese al impacto del anuncio, la incorporación de LLL Oil al régimen de beneficios fiscales y aduaneros no es inmediata.

La presentación formal da inicio a un proceso por parte de las autoridades competentes, quienes deberán evaluar que el plan cumpla con todos los requisitos técnicos y legales previstos por la normativa antes de su aprobación definitiva. El plan unificará el desarrollo de áreas geográficamente contiguas. Compartirán infraestructura de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y logística de agua y arena para maximizar la eficiencia y reducir costos.

La empresa estatal destacó al Régimen de Incentivo como el catalizador indispensable para hacer viable un proyecto de esta escala y acelerar el potencial exportador de Vaca Muerta





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