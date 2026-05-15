Estados Unidos y Argentina intensifican sus controles a los turistas

Estados Unidos endureció los controles sobre turistas que utilizan la visa para realizar compras masivas con fines comerciales, de manera que las personas que adquieren otros productos en outlets para luego revenderlos en sus países de origen pueden perder la visa.

Estados Unidos endurecieron los controles sobre turistas que utilizan la visa para realizar compras masivas con fines comerciales. El foco está puesto especialmente en personas que adquieren otros productos en outlets para luego revenderlos en sus países de origen.

Ombudsperson | Argentina prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte Facturas con montos elevados incompatibles con un viaje turístico. Adquisición de ropa, calzado o electrónicos para reventa. La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: desde ahora quedan anulado los permisos para mover y exportar ganado





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