Estados Unidos revoca visas a miembros de La Nación de Costa Rica sin explicación

La Junta Directiva de La Nación confirmó que varios de sus miembros perdieron su visa de turista para Estados Unidos sin justificación. Esta medida, inédita en Costa Rica, afecta a un periódico independiente y ha generado controversia por la falta de transparencia. Entre los afectados están el presidente de la Junta Directiva y la directora del medio, quienes reafirmaron su compromiso con el periodismo independiente. La Embajada de EE.UU. no ha dado explicaciones, citando la confidencialidad de los registros de visas. Este caso se suma a una lista de políticos y figuras públicas costarricenses que han visto revocadas sus visas, lo que ha generado debates sobre la posible interferencia política.

La Junta Directiva de La Nación de Costa Rica confirmó este sábado 2 de mayo que Estados Unidos revocó la visa de turista a varios de sus miembros sin ofrecer explicación alguna.

En un comunicado oficial, la empresa reconoció el derecho soberano de Estados Unidos para determinar las condiciones de ingreso a su territorio, pero destacó que esta medida es inédita en la historia reciente de Costa Rica, ya que afecta a miembros de un periódico independiente y generalista. Hasta ahora, ninguno de los afectados ha recibido una justificación oficial sobre las razones de esta decisión.

Además, se destacó que la divulgación de estos hechos se produjo a través de canales no oficiales, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y el debido proceso en una democracia que valora la institucionalidad. La Junta Directiva reafirmó su compromiso con el periodismo independiente, garantizando que estos hechos no alterarán su labor informativa, basada en el rigor, la veracidad y la defensa de los valores democráticos.

Entre los afectados se encuentran Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva, y Carmen Montero Luthmer, directora del medio. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica declaró que, de acuerdo con la sección 222 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no puede comentar casos individuales de visas debido a la confidencialidad de los registros.

Esta política ha generado controversia, especialmente porque en los últimos meses varios políticos costarricenses críticos con el gobierno de Rodrigo Chaves Robles han visto revocadas sus visas. Entre ellos destacan el expresidente y premio Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez, quien en abril de 2025 criticó abiertamente al gobierno de Trump por sus tendencias autocráticas. Arias cuestionó la cancelación de su visa, señalando que castigar a quienes piensan diferente no es propio de una democracia.

También se vieron afectados exdiputados como Francisco Nicolás, Johana Obando y Cynthia Córdoba, así como la auditora del ICE, Ana Sofía Machuca Flores. En julio del año anterior, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el magistrado Paul Rueda también perdieron su visa. Arias denunció que su caso fue un ejemplo de cómo el gobierno de Chaves instrumentalizó la relación con Estados Unidos para castigar a la oposición.

En octubre de 2025, se sumó a la lista Leonel Baruch, presidente del diario digital CR Hoy y socio del banco BCT. Más recientemente, en marzo, el magistrado Fernando Cruz Castro también fue afectado, aunque él lo interpretó como un honor, dado el carácter agresivo del gobierno estadounidense. La situación ha generado un debate sobre la independencia de la prensa y la posible interferencia política en las decisiones migratorias de Estados Unidos





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