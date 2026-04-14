Estados Unidos respalda a Milei tras la revisión a la baja del FMI sobre el crecimiento argentino

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó su apoyo al gobierno de Javier Milei tras la reducción de las expectativas de crecimiento económico de Argentina para 2026 por parte del FMI. El embajador estadounidense Peter Lamelas también reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el crecimiento económico y la estabilidad de Argentina.

Horas después de que el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ajustara a la baja las expectativas de crecimiento económico para Argentina en 2026, el secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , expresó un sólido apoyo al presidente Javier Milei . Bessent, durante una entrevista en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), afirmó de manera enfática: Esta vez es diferente en Argentina . Argentina ha tenido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días.

Esta declaración llega en un momento crucial, posterior a que el FMI revisara sus proyecciones de crecimiento para el país. El organismo internacional redujo la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) argentino para 2026 del 4% al 3.5%, atribuyendo este ajuste principalmente a un menor impulso en la actividad económica durante la segunda mitad del año anterior, según fuentes consultadas por Clarín. A pesar de esta corrección, el FMI mantiene la expectativa de que Argentina siga siendo una de las economías con mayor crecimiento en la región. Además, el FMI pronosticó que la inflación promedio para el año 2026 se situará en 30.4%.

En su intervención, Bessent también destacó logros significativos del gobierno de Milei, mencionando que diez millones de personas han salido de la pobreza bajo su administración. Enfatizó que Milei fue votado por los sectores más desfavorecidos y los jóvenes, reflejando un ambiente de optimismo. Las declaraciones de Bessent se produjeron en el contexto de la presentación del informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO) del FMI, realizada por el Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial, evento que reúne a ministros de Economía y jefes de bancos centrales de todo el mundo, incluyendo a figuras clave como Luis Caputo y Santiago Bausili.

Simultáneamente, el embajador estadounidense, Peter Lamelas, reveló que fue enviado al país por Donald Trump con el objetivo de asegurar que Argentina retome el crecimiento económico, priorizando la libertad económica, la estabilidad y la asociación con Estados Unidos. Lamelas calificó el momento actual como el más dinámico en la relación bilateral entre ambos países, destacando el enfoque de América First, que, según explicó, no implica un aislamiento sino la búsqueda de socios estratégicos para obtener resultados concretos como más empleo, crecimiento y seguridad económica, en beneficio de las empresas y los trabajadores de ambos países.

Las declaraciones y el respaldo de figuras clave de la administración estadounidense resaltan la importancia que se le otorga a la situación económica argentina y al programa de reformas implementado por el gobierno de Javier Milei. La combinación de estos factores sugiere un interés continuo en fortalecer los lazos económicos y políticos entre Estados Unidos y Argentina, en un momento crucial para la economía argentina y sus perspectivas futuras. La noticia continúa en desarrollo





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