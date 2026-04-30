Estados Unidos mejora la calificación de Argentina en materia de propiedad intelectual tras tres décadas

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha mejorado la calificación de Argentina en su revisión anual de la protección de la propiedad intelectual, sacando al país de la “Lista de Vigilancia Prioritaria” después de 30 años. Este cambio se atribuye a los esfuerzos de Argentina, especialmente a la firma del Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI) y la derogación de barreras a las patentes farmacéuticas.

WASHINGTON. - Un cambio significativo en la relación comercial entre Estados Unidos y Argentina se ha materializado con la reciente evaluación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ( USTR ).

Después de tres décadas, Argentina ha sido removida de la “Lista de Vigilancia Prioritaria” en el Reporte Especial 301, un documento anual que evalúa la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual a nivel global. Este ascenso a la “Lista de Vigilancia” refleja los esfuerzos del país sudamericano para abordar preocupaciones importantes en esta área, marcando un hito desde 1996, cuando fue incluida inicialmente en la lista de mayor preocupación.

La USTR, bajo la dirección de Jamieson Greer, destaca la firma del Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI) en febrero pasado como un catalizador clave para este cambio positivo. El gobierno de Javier Milei, a través del ARTI, ha asumido compromisos concretos para fortalecer la protección de la propiedad intelectual, priorizando la aplicación de la ley contra la infracción de estos derechos, lo que beneficia directamente a los innovadores y creadores estadounidenses.

Esto incluye la adhesión a tratados internacionales cruciales y la resolución de problemas de propiedad intelectual de larga data que han sido identificados en informes anteriores. La decisión de la USTR no es simplemente una respuesta al ARTI, sino un reconocimiento a los avances integrales logrados en los últimos meses a través de diversos acuerdos bilaterales.

Fuentes gubernamentales y del sector privado coinciden en que esta mejora en la calificación tendrá un impacto positivo en la reputación de Argentina en materia de propiedad intelectual, lo que podría traducirse en beneficios económicos y comerciales. El reporte de la USTR también subraya el compromiso de Argentina con la transparencia y la equidad en la protección de las indicaciones geográficas, asegurando que los productos estadounidenses puedan continuar utilizando términos que previamente habían sido protegidos de manera injustificada como indicaciones geográficas.

Un paso particularmente importante fue la derogación, en marzo de 2026, de limitaciones excesivamente amplias en la materia objeto de patente, incluyendo directrices de examen de patentes que rechazaban automáticamente solicitudes para invenciones farmacéuticas patentables en otras jurisdicciones. Además, se eliminaron requisitos que exigían la reproducibilidad a escala industrial de los procesos de fabricación de compuestos activos, una práctica que aislaba a Argentina del resto del mundo.

El gobierno argentino enfatiza que el ARTI implica compromisos tangibles, como la adopción de nuevos tratados internacionales, la armonización de estándares en indicaciones geográficas y la resolución de problemas históricos en materia de propiedad intelectual. La derogación de las guías del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que impedían la concesión de patentes farmacéuticas enteras por categoría, es un ejemplo claro de este progreso.

Si bien este cambio de estatus es un logro significativo, el camino hacia una protección integral de la propiedad intelectual en Argentina aún presenta desafíos. A pesar del compromiso asumido con Estados Unidos de aprobar la ley del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril, el gobierno ha postergado su aprobación sin fecha definida.

Esta iniciativa, actualmente en la Cámara de Diputados, enfrenta la resistencia de los laboratorios farmacéuticos nacionales, quienes buscan retrasar su sanción. La suspensión imprevista del plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General ha complicado aún más la situación. El gobierno confía en que la aprobación del PCT podría conducir a una nueva mejora en la calificación de Argentina en el próximo informe anual de la USTR.

La USTR ha reafirmado su compromiso de continuar colaborando con Argentina para abordar las preocupaciones restantes en materia de propiedad intelectual. En cuanto al impacto arancelario, la mejora en la calificación podría llevar a una reducción de determinados aranceles, ya que la sección 301 permite a Estados Unidos investigar distorsiones comerciales y aplicar gravámenes, pero también considera las mejoras en las prácticas de los países socios.

Este desarrollo representa un paso crucial en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión entre Argentina y Estados Unidos, sentando las bases para un futuro de mayor colaboración y crecimiento económico mutuo





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