Estados Unidos lanza ataques contra Irán y amenaza con más operaciones

Estados Unidos lanzó un ataque contra múltiples objetivos en Irán y amenazó con más operaciones en caso de no lograr un acuerdo de paz. Además, Donald Trump reveló que el país sacó 'secretamente' 100 millones de barriles de crudo a través del estrecho de Ormuz.

Por segundo día consecutivo, Estados Unidos lanzó un ataque contra múltiples objetivos en Irán y penden de un hilo las negociaciones de paz . Medios iraníes reportaron explosiones en Bandar Abbas, la isla de Qeshm y Hengam.

Y el Comando Central de EE. UU. anunció un operativo de 'autodefensa'. Donald Trump reveló este miércoles que el país sacó 'secretamente' 100 millones de barriles de crudo a través del estrecho de Ormuz. El Comando Central de los Estados Unidos anunció que este miércoles por la tarde comenzaron una nueva ola de ataques contra Irán, después de que Donald Trump anticipara que lanzaría una operación contra el régimen islámico por segundo día consecutivo.

Los ataques responden a la agresión injustificada y continua de Irán, según el Comado Central.

'Vamos a atacarlos, a atacarlos con mucha dureza', le dijo Trump periodistas en la Casa Blanca este miércoles. 'serie de ataques sobre varias ciudades de la provincia de Ormuz -Sirik, la isla de Qeshm, Jask, Bandar Abbas y Kūh-e Mobārak- como represalia contra Irán tras el derribo de un helicópetero A-64 Apache cerca del estrecho de Ormuz.

'Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen tomándonos por imbéciles', dijo este miércoles Trump, que se negó a revelar qué objetivos atacarían las fuerzas estadounidenses. poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormu





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