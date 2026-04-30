Estados Unidos intensifica el bloqueo naval a Irán y profundiza la crisis económica en Medio Oriente

Washington anuncia el bloqueo de 42 buques iraníes y defiende la eficacia de su cerco naval, mientras el rial iraní alcanza un mínimo histórico. El conflicto en Medio Oriente se agrava con el cierre del estrecho de Ormuz y el estancamiento de las negociaciones de paz.

La escalada de tensiones en Medio Oriente se intensifica con el anuncio de Estados Unidos de haber bloqueado el paso de 42 buques vinculados a Irán , una medida que Washington defiende como parte de su estrategia para asfixiar económicamente al gobierno iraní.

Según el Mando Central estadounidense (Centcom), esta operación ha impedido que Teherán acceda a más de 6.000 millones de dólares en ingresos petroleros, lo que agrava la crisis económica del país. El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, destacó que el bloqueo naval ha sido altamente efectivo, manteniendo retenidos 41 petroleros con aproximadamente 69 millones de barriles de crudo, lo que representa un duro golpe para la economía iraní, ya debilitada por décadas de sanciones internacionales.

Mientras tanto, la moneda iraní, el rial, ha alcanzado un mínimo histórico, cotizando a 1,8 millones de riales por dólar, lo que profundiza la inflación y la escasez de bienes básicos en el país. La depreciación del rial ha desencadenado un aumento en los precios de alimentos, medicamentos y materias primas, afectando gravemente a la población civil.

En este contexto, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas, con el presidente Donald Trump reiterando su postura de que Teherán no sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear. La tensión en la región se agrava con el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, lo que ha elevado los costos de energía y alimentos a nivel global.

Estados Unidos ha rechazado una propuesta iraní para reabrir el estrecho a cambio de levantar el bloqueo, insistiendo en su objetivo de impedir el desarrollo nuclear iraní. El conflicto ya ha costado a Estados Unidos unos 25.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales, mientras que el portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, se retira de Medio Oriente tras un despliegue récord de 309 días.

Aunque su partida no implica una desescalada inmediata, otros grupos de combate continúan operando en la región, reflejando la determinación de Estados Unidos de mantener su presencia militar en el Golfo Pérsico. La presión naval sobre Irán se mantiene con más de 200 aeronaves y 25 buques militares involucrados en el operativo, que ha incluido la detención del petrolero iraní M/T Stream y la interceptación de otro buque en el mar Arábigo.

La situación sigue siendo volátil, con incertidumbres sobre una posible salida diplomática al conflicto





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