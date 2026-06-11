Estados Unidos expulsa a creadores de contenido extranjeros por trabajar en suelo norteamericano

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han puesto la lupa sobre los creadores de contenido extranjeros que utilicen sus redes sociales para facturar o generar ganancias en suelo norteamericano. Quienes incumplan esta regla se exponen a la cancelación inmediata de su documentación y pueden ser expulsados de manera inmediata.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos lanzaron una dura advertencia para los creadores de contenido extranjeros. Quienes utilicen sus redes sociales para facturar o generar ganancias en suelo norteamericano se exponen a la cancelación inmediata de su documentación.

El año pasado, el famoso tiktoker Khaby Lame fue detenido por el Servicio de Inmigración en Las Vegas por irregularidades con su visado y terminó autodeportándose del país. Crear material digital y monetizarlo es considerado un trabajo formal, por lo que las leyes estadounidenses exigen que el usuario tramite de manera obligatoria un visado laboral o de prensa.

Aunque algunos abogados señalan que se podría dar una batalla legal si los pagos se reciben fuera de Estados Unidos, el riesgo en la frontera es total y no planean hacer excepciones con los famosos de internet. Esta rigidez migratoria ya generó fuertes protestas por parte de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos debido a las trabas para ingresar





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estados Unidos Creatores De Contenido Trabajo Formal Visado Laboral Visado De Prensa Pagos Recibidos Fuera De Estados Unidos Batalle Legal Riesgo En La Frontera No Planean Hacer Excepciones Con Los Famosos D Trabas Para Ingresar Asociación Internacional De Periodistas Deport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se estrelló cerca del estrecho de Ormuz un helicóptero Apache del Ejército de Estados UnidosLos tripulantes fueron rescatados y las causas del incidente no quedaron claras de inmediato.

Read more »

Javier Milei viaja a Córdoba para asistir al ejercicio militar conjunto con Estados UnidosEl Presidente asistirá a las maniobras del operativo 'Daga Atlántica', que reúne a fuerzas argentinas y estadounidenses en una serie de entrenamientos conjuntos en territorio cordobés.

Read more »

Estados Unidos ofrecerá un servicio premium y exprés para visas de turismo o negociosEl nuevo sistema busca agilizar los tiempos, en medio de las restricciones que impuso el gobierno de Donald Trump a las entradas al país

Read more »

Polémica por las medidas de seguridad en Estados Unidos Polémica por las medidas de seguridad en Estados Unidos en la previa del MundialControles migratorios, demoras y deportaciones marcaron la llegada de selecciones, árbitros e hinchas al país anfitrión.

Read more »