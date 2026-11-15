Estados Unidos elimina a Haití 6-0 y Pochettino marcha al Manchester United

La selección estadounidense goleó a Haití 6-0 en Miami, clasificando a la semifinal de la Concacaf Nations League, en la última noche de Mauricio Pochettino con el equipo nacional.

La Selección de Estados Unidos logró una victoria contundente por 6-0 contra Haití en el Nu Stadium de Miami, asegurando su pase a las semifinales de la Concacaf Nations League. Este triunfo clasificatorio marca el cierre de una etapa significativa para el cuerpo técnico nacional, especialmente con la inminente partida del director técnico. El conjunto norteamericano demostró superioridad técnica y física a lo largo de los noventa minutos de juego.

Mecanismo del Gol y Dominio Estadounidense

El partido comenzó con la apertura del marcador a favor de Estados Unidos en el minuto 10, gracias al gol de Auston Trusty, central del Celtic de Glasgow. Aunque el equipo caribeño puso a prueba la portería defendida por Diego Kochen, portero del Barcelona cedido al Lyngby danés, los norteamericanos controlaron la dinámica general. El árbitro guatemalteco Walter López anuló tres goles, incluyendo uno de Julian Hall por fuera de juego y otro a favor de Haití, lo que mantuvo la intensidad del encuentro.

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La segunda parte se convirtió en un trámite absoluto para el conjunto liderado por Mauricio Pochettino. Julian Hall abrió el marcador del segundo tiempo en el minuto 52, seguido de una racha imparable. Christian Pulisic, capitán del equipo, anotó un doblete en los minutos 62 y 63, el primero desde el punto de penalti. Weston McKennie completó la goleada con un gol de cabeza en el minuto 68, sellando el dominio total.

Despedida de Pochettino y Contexto del Entrenador

Este encuentro tuvo un valor emocional adicional al ser el penúltimo partido de Mauricio Pochettino en el banquillo de la Selección de Estados Unidos. El técnico argentino está preparado para regresar a la Premier League como nuevo entrenador del Manchester United. La partida de Pochettino deja una huella importante en la reestructuración del fútbol estadounidense tras este exitoso ciclo en la competencia continental.

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El juego de vuelta, confirmado como la despedida oficial del director técnico, se disputará el próximo martes en Cincinnati. Este partido final servirá como cierre de ciclo para el entrenador, quien habrá logrado consolidar al equipo en las fases finales de la torneo. La comunidad haitiana en el sur de la Florida, para quien se había elegido Miami como sede, presenció una demostración de calidad por parte del rival.

Impacto de Pulisic y Proyección Futura

La actuación de Christian Pulisic tuvo un impacto histórico en las estadísticas individuales de la selección. Sus dos goles elevaron su cuenta total a 35 con la camiseta nacional, situándolo como el cuarto máximo goleador de la historia del equipo. Solo por detrás se encuentran Jozy Altidore con 42 goles, Clint Dempsey con 57 y Landon Donovan, quien también ostenta 57 goles, superando así a Eric Wynalda con 34.

El equipo ya mira hacia adelante con la perspectiva de las rondas decisivas de la Concacaf Nations League. Los próximos pasos están claros en el calendario deportivo, con la definición de la semifinal a la vuelta. La estructura del equipo, liderada por figuras clave y con la salida en proceso de su técnico, queda establecida para los retos venideros.