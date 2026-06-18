Estados Unidos e Irán firman un memorándum de paz en Versalles con 14 puntos clave

Un nuevo acuerdo between Estados Unidos e Irán, firmado en el Palacio de Versalles, establece el cese inmediato de hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval y la suspensión de sanciones. El pacto, que incluye 14 puntos, busca desactivar el conflicto y regular el programa nuclear iraní bajo supervisión internacional.

El documento consta de 14 puntos elementales y refleja los límites, alcances y exigencias de los países que protagonizaron el conflicto bélico. En un acto simbólico realizado en el palacio de Versalles y que contó con la presencia del presidente francés, el encargado de firmar el pacto por el lado de Estados Unidos fue Trump.

Por su parte, Sharif suscribió en nombre de Irán mediante una firma electrónica. El contenido del texto se dio a conocer a través de un funcionario de la Casa Blanca. La gestión Trump, la República Islámica de Irán y sus aliados acordaron poner fin inmediata y permanentemente a las operaciones militares en todos los frentes. Estados Unidos e Irán determinaron respetar la soberanía e integridad territorial de cada uno.

Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y abordar su reserva de material enriquecido bajo supervisión del OIEA. Punto 4: bloqueo naval. La Casa Blanca comenzará a levantar su bloqueo naval de inmediato y pondrá fin completo al bloqueo en un plazo de 30 días. Irán utilizará sus mejores esfuerzos para garantizar el paso seguro de buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y sus socios regionales elaborarán un plan acordado mutuamente de al menos un año de duración para la seguridad marítima. El presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung, también presente en la firma, expresó su apoyo al acuerdo. Estados Unidos trabajará para poner fin a todos los tipos de sanciones contra Irán, incluidas las de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), las primarias y las secundarias.

La administración norteamericana no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región. El Tesoro estadounidense emitirá exenciones para el crudo iraní. Punto 11: activos congelados. Punto 12: mecanismo de implementación.

Teherán y Washington establecerán un mecanismo ejecutivo para supervisar la implementación del memorándum. Tras firmar el Memorándum e implementar las disposiciones clave de alto el fuego, bloqueo, navegación, exención petrolera y liberación de activos, se procederá a la normalización total de relaciones. El acuerdo final será respaldado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU





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