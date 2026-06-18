Estados Unidos e Irán firman un memorándum de entendimiento para poner fin al conflicto en Medio Oriente

Un acuerdo bilateral de alto nivel entre Estados Unidos e Irán establece un cese inmediato de hostilidades, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares, con un plazo de 60 días para concretar un tratado de paz definitivo.

El acuerdo bilateral entre Estados Unidos e Irán ha entrado en vigor con un plazo de 60 días para negociar un tratado de paz definitivo, marcando un hito geopolítico en los últimos meses.

El memorándum de entendimiento, firmado por el presidente de Estados Unidos en el Palacio de Versalles durante una cena con el mandatario francés Emmanuel Macron tras la cumbre del G7, y por el presidente iraní Masoud Pezeshkian de forma remota, busca poner fin de manera inmediata al conflicto en Medio Oriente y desactivar una crisis energética global provocada por el bloqueo de rutas marítimas estratégicas. El texto, compuesto por 14 puntos, establece un cese de hostilidades bilateral, la normalización del tránsito comercial en el golfo Pérsico y el mar de Omán, y la liberación del estrecho de Ormuz, por donde fluye aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado mundiales.

Irán garantizará el paso seguro de buques durante 60 días y desminará las aguas en un máximo de 30, mientras Estados Unidos levantara su bloqueo naval y retirará fuerzas de las proximidades iraníes en un mes. Además, se prevé un plan de reconstrucción para Irán por 300.000 millones de dólares, financiado por EE.

UU. y sus aliados regionales, y se enfatiza el respeto a la soberanía e integridad territorial de ambos países, con la inclusión de diálogos con Omán y otros estados del Golfo para la gestión futura del estrecho. Pese al optimismo inicial, persiste la cautela sobre la efectividad del cese de fuego entre los actores regionales aliados de cada nación





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