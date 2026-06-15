Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo de paz y comienzan a desandar la guerra

Luego de más de tres meses de guerra y bloqueo del Estrecho de Ormuz, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz y comenzaron a desandar de esta manera el camino para consolidar una desescalada en la guerra que iniciaron Washington y Tel Aviv con sus bombardeos sobre Teherán. La guerra impactó con fuerza en los precios del barril de petróleo, golpearon las Bolsas de todo el mundo y sumaron mucha incertidumbre a los mercados.
Luego de más de tres meses de guerra y bloqueo del Estrecho de Ormuz, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz y comenzaron a desandar de esta manera el camino para consolidar una desescalada en la guerra que iniciaron Washington y Tel Aviv con sus bombardeos sobre Teherán.
La guerra impactó con fuerza en los precios del barril de petróleo, golpearon las Bolsas de todo el mundo y sumaron mucha incertidumbre a los mercados. Según informó el fin de semana, el paso marítimo vital para el mercado energético global volverá a operar con normalidad a partir del viernes, una vez que se formalice el entendimiento alcanzado entre ambas partes. La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales: el petróleo registró una caída cercana al 4%
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