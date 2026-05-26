Estados Unidos confirma que las negociaciones con Irán continúan pese a la escalada militar

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha destacado que Washington no aceptará restricciones al tránsito marítimo y ha reconocido que alcanzar un acuerdo 'tomará unos días' debido a las diferencias que todavía persisten en el borrador preliminar. En medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos ha confirmado que las negociaciones con Irán continúan pese a la escalada militar.

Estados Unidos confirmó que las negociaciones con Irán continúan pese a la escalada militar : 'Tomará días' El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, remarcó que Washington no aceptará restricciones al tránsito marítimo.

Estados Unidos confirmó que las negociaciones con Irán continúan abiertas, aunque reconoció que alcanzar un acuerdo 'tomará unos días' debido a las diferencias que todavía persisten en el borrador preliminar. En medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, contra objetivos militares iraníes y en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos confirmó que las negociaciones con Irán continúan pese a la escalada militar.

Durante una conferencia de prensa en Jaipur, India, Rubio afirmó que el paso marítimo y calificó como 'ilegal' e 'insostenible' cualquier impedimento a la circulación internacional por esa vía estratégica para el comercio mundial de petróleo. Según explicó Rubio, este martes hubo conversaciones en Catar después de una serie de contactos impulsados por el presidente Donald Trump con líderes regionales durante el fin de semana.

De acuerdo con Washington, esos intercambios permitieron alcanzar una 'alineación sólida' sobre el texto preliminar que se. Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se conocieron luego de que las Fuerzas Armadas de EE. UU. realizaran una acción en 'defensa propia' destinada a proteger a sus tropas frente a amenazas iraníes.

Pese a la escalada militar, la Casa Blanca insiste en mantener abiertas las negociaciones con Teherán y sostiene que el objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo que permita reducir la tensión regional y garantizar la seguridad marítima en el Golfo Pérsico





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