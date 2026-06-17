El gobierno de Estados Unidos, Canadá y España ha anunciado que prohíbe el ingreso a ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte. Esto se debe a que la inflación de mayo fue de 2,1%, lo que significa que la suba en la jubilación mínima será equivalente. Además, se informó que Brasil, Venezuela y Paraguay bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte.

Oficial y confirmado: Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado el trámite de renovación de su pasaporte.

Además, se informó que la inflación de mayo fue de 2,1%, lo que significa que la suba en la jubilación mínima será equivalente. En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los niveles de jubilación. Brasil, Venezuela y Paraguay bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte.

Los ciudadanos que tengan su pasaporte DNI terminado en 1 deberán renovarlo antes del 10 de julio, mientras que aquellos con su pasaporte DNI terminado en 5 deberán renovarlo antes del 16 de julio. Los ciudadanos con su pasaporte DNI terminado en 9 deberán renovarlo antes del 22 de julio, y aquellos con su pasaporte DNI terminados en 2 y 3 deberán renovarlo antes del 24 de julio.

Es importante destacar que el país donde se trabaja hasta después de los 70 años y la reducción de la jornada de trabajo no se da en este caso





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