Estadísticas oficiales del gol de Messi contra Argelia en la Copa del Mundo

Análisis detallado de los datos oficiales registrados por el chip de la pelota Trionda de adidas durante los goles de Lionel Messi frente a Argelia, incluyendo distancias, velocidades y efectos. También se menciona el hito de Messi igualando a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Datos oficiales del chip que lleva la Trionda , la pelota de la Copa. Impresionante la estadística de Leo contra Argelia . Cada uno tiene su virtuosismo propio.

Incluso hasta el segundo, que es partir de un rebote, el gesto técnico del 10 embellece la jugada. Los datos proporcionados por Connected Ball Technology, registrados en la Trionda de adidas, muestran las estadísticas impresionantes. El primer gol lo hizo desde una distancia de 21 m, con la pelota zigzagueando 0,8 m, viajando a una velocidad máxima de 109,4 km/h y un giro máximo de 16,8 rotaciones por segundo.

Quizá acá se entiende por qué el arquero argelino no llegó a desviarla, el remate fue realmente durísimo. El segundo tanto llegó desde una distancia más corta (8,7 m) y una velocidad máxima de 71,2 km/h y el tercer06,9 km/h a una distancia de 17,5 m y un giro máximo de 6,6 rotaciones por segundo. Partido 200 de Messi llegando a la marca de Klose como máximo goleador de los Mundiales (16) cuando, como mínimo, tiene dos partidos por delante. El último tango se viene con todo





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