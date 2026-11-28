La Municipalidad de Córdoba celebra el éxito del estacionamiento medido con más de 2,2 millones de pagos. Conoce los detalles de la recaudación, los usuarios frecuentes y las nuevas mejoras.

La Municipalidad de Córdoba ha revelado datos detallados sobre el rendimiento del estacionamiento medido tras sus primeros seis meses de operación, destacando un crecimiento significativo en la adopción ciudadana y la eficiencia del sistema. La autoridad local, liderada por el intendente Jorge Fernández, confirmó que el programa superó la barrera de los 2,2 millones de transacciones monetarias, consolidándose como una herramienta clave para la gestión del tráfico y la recaudación pública.

Rendimiento Financiero y Adopción Ciudadana

El sistema, instalado desde el 26 de mayo, ha registrado 2.240.438 activaciones de pagos correspondientes a 342.187 dominios únicos. Durante las jornadas de mayor actividad, se llegaron a ejecutar casi 20.000 operaciones individuales, evidenciando la alta rotación del servicio en la vía pública.

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El análisis demográfico de los usuarios indica que el 89% del total de dominios registrados corresponde a usuarios frecuentes, mientras que el 11% restante utiliza el servicio de manera ocasional. Esta predominancia de usuarios habituales sugiere una adaptación exitosa de la ciudadanía a la nueva modalidad de estacionamiento regulado.

Los registros también muestran que el tiempo promedio de permanencia de los vehículos es de 106 minutos. Los horarios de mayor congestión y movimiento se concentran en la mañana, específicamente entre las 8 y las 11 horas, lo que coincide con los picos de actividad laboral y comercial en la ciudad.

Operación de Zonas y Cobertura Geográfica

Actualmente, el sistema comprende dos modalidades de funcionamiento diferenciadas por su gestión y alcance. En el área central, la zona Semm abarca 342 cuadras, mientras que el sector extendido, administrado mediante cooperativas, comprende otras 502 cuadras, expandiendo la cobertura a barrios periféricos.

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La cantidad de espacios varía según la disposición del estacionamiento. En las calles de una sola mano, se calculan entre 10 y 12 lugares por cuadra, mientras que en aquellas donde se permite estacionar sobre ambas manos la capacidad ronda las 20 posiciones, optimizando el uso del espacio urbano disponible.

Además del pago regular, el sistema registró 475.271 estacionamientos gratuitos. Estos corresponden a la modalidad que permite dejar el vehículo sin cargo fuera del área central cuando la permanencia no supera los 30 minutos, ofreciendo una opción rápida para gestiones breves.

Impacto Económico y Distribución de Fondos

El esquema de distribución de los recursos recaudados varía según el sector. En la zona central, que representa el 40% de la recaudación total, los fondos quedan en manos del municipio para financiar políticas públicas vinculadas al tránsito y la seguridad vial, como la demarcación de calles y campañas de educación.

En cambio, en el área extendida, que concentra el 60% restante de la recaudación, el 80% de lo recaudado se distribuye entre las cooperativas y el 20% ingresa a las arcas municipales. Esta estructura busca equilibrar la sostenibilidad operativa de las cooperativas con la inversión pública en infraestructura vial.

Los indicadores de mortalidad por siniestros viales continúan en descenso, según los datos incluidos en el balance oficial. Esto refuerza el argumento de que la recaudación del estacionamiento medido contribuye directamente a la seguridad ciudadana y la mejora de la movilidad en la capital cordobesa.

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Rol de los Constatadores y Control de Infracciones

El sistema funciona con 350 constatadores activos, organizados en cooperativas. Cada trabajador percibe un ingreso mensual que ronda entre 1 millón y 1,2 millones de pesos, por jornadas de ocho horas diarias. Estos profesionales son esenciales para la fiscalización y el soporte técnico del sistema.

Durante este período, los constatadores detectaron 1.009.398 infracciones por vehículos estacionados sin haber abonado el servicio y derivaron 454.034 casos a la Justicia de Faltas. El funcionamiento del estacionamiento medido se complementó con una política de control sobre los cuidacoches ilegales y limpiavidrios.

El registro muestra una diferencia entre las primeras etapas del sistema y los meses posteriores. Durante los dos primeros meses, se habían acumulado 449 detenciones, mientras que entre el tercero y el sexto mes el ritmo de intervenciones disminuyó, indicando una estabilización en la operación.

Seguridad y Mejoras Tecnológicas Futuras

La administración local implementó mecanismos de seguimiento para controlar el desempeño de los trabajadores y detectar posibles irregularidades. Entre ellos, realiza un análisis de la cantidad de estacionamientos registrados por día y por cuadra, comparando esos valores con sectores similares y antecedentes históricos.

Cuando aparecen cifras fuera de los parámetros habituales, se envía personal para verificar qué sucede en el lugar. También se utilizan mapas de calor que permiten identificar las zonas con mayor cantidad de reclamos, especialmente aquellos relacionados con pedidos de dinero en efectivo por fuera de los canales habilitados.

Municipalidad de Córdoba anticipó que trabaja en mejoras tecnológicas. La nueva versión de la aplicación incorporará herramientas para encontrar lugares disponibles, evitar consumos innecesarios de crédito y habilitar pagos mediante distintas billeteras virtuales, modernizando la experiencia del usuario.