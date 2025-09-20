Estación de Servicio en Entre Ríos Provoca Repudio por Video Misógino y Pide Disculpas

Una estación de servicio Shell en Entre Ríos generó controversia tras la publicación de un video con contenido misógino. La agencia de marketing responsable asumió la culpa y pidió disculpas, al igual que la estación de servicio. El video, que mostraba una escena de violencia simbólica contra una mujer, provocó un amplio rechazo en redes sociales.

Una estación de servicio Shell en Entre Ríos generó controversia al publicar un video en redes sociales que fue ampliamente criticado por su contenido misógino y de violencia de género . En el video, supuestamente humorístico, se muestra a dos empleados desapareciendo a una mujer, metiéndola en una bolsa de consorcio negra y arrojándola a una camioneta. La estación, operada por la firma Erich Wagner y Cía.

SRL, de la localidad de Crespo, subió las imágenes a su cuenta de Instagram, provocando un fuerte repudio en la comunidad. La reacción en redes sociales fue inmediata, con usuarios expresando su indignación y condenando el contenido del video por trivializar la violencia contra las mujeres. La situación generó un debate sobre la responsabilidad social de las empresas y la importancia de evitar mensajes que puedan normalizar o justificar la violencia de género. El incidente también puso de manifiesto la necesidad de una mayor sensibilidad y cuidado en la creación y difusión de contenido en las redes sociales, especialmente por parte de las empresas que buscan promocionar sus productos o servicios.\Tras la avalancha de críticas, la agencia de marketing responsable de la creación del video, Aixa Contenido Digital, emitió un comunicado asumiendo la total responsabilidad por la idea, producción y publicación del material. La agencia, a través de su representante, aclaró que la intención original no era generar el impacto negativo que el video provocó, y que el objetivo era comunicar de manera positiva y cercana. Sin embargo, reconocieron que la forma en que se transmitió el mensaje pudo dar lugar a una interpretación errónea y se disculparon por el malestar generado. La representante de Aixa Contenido Digital enfatizó que la empresa que administra la estación de servicio no tuvo ninguna participación en la creación o difusión del video. La agencia aseguró que la idea y ejecución fueron exclusivamente de su parte, eximiendo a Erich Wagner y Cía. SRL de cualquier responsabilidad directa en el incidente. Además de las disculpas, la agencia anunció que este hecho servirá como aprendizaje profesional para mejorar su comunicación en el futuro. La situación puso de manifiesto la importancia de la planificación cuidadosa y la consideración del impacto potencial de los mensajes antes de su publicación.\Paralelamente a la declaración de la agencia de marketing, la propia estación de servicio Shell emitió un comunicado público expresando sus sinceras disculpas por el contenido del video. La firma Erich Wagner y Cía. SRL reconoció que el material compartido fue inapropiado y podía ser interpretado como una apología de la violencia de género, aunque negaron que esa fuera su intención. En su comunicado, la estación de servicio aseguró ser consciente de la gravedad de la problemática de la violencia de género y lamentó profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad. Asumiendo su responsabilidad, la estación retiró el video de todas sus plataformas y se comprometió a revisar sus procesos de comunicación para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Reiteraron su pedido de disculpas y su compromiso de repudiar cualquier tipo de violencia, reafirmando su intención de trabajar con respeto hacia la comunidad. Este incidente subraya la importancia de la responsabilidad social de las empresas y la necesidad de estar vigilantes ante la banalización de la violencia en cualquier formato





