Establishment's Bet on Bullrich Raises Peronist Concerns Ahead of 2027

The establishment's support for Bullrich has raised alarms among Peronists, who believe that the libertarian candidate will be severely weakened by 2027. They fear that the center-right will unite behind another candidate like Patricia Bullrich. The Peronist concern is that they have limited chances of winning in 2027 without a clear candidate and a well-defined post-Milei vision. The situation is alarming for them, with social issues being a major concern and shaping the president's fate. The Peronist movement is also worried about the impact of the establishment's backing for Bullrich on the upcoming ballotage.

La apuesta del establishment por Bullrich despertó alarmas entre los peronistas, que creen que el libertario llegará muy desgastado a 2027. En el peronismo creen que tienen más chances de ganar en 2027 si Javier Milei se presenta a la reelección y temen que la centroderecha se aglutine en otro candidato como Patricia Bullrich .

"Cuanto más chocado llegue Milei, mejor para nosotros, pero si se organizan un año antes estamos muertos", dijo a LPO un dirigente peronista que ve con preocupación cómo el establishment empezó a meterle fichas a una candidatura de Bullrich. Tanto los intendentes peronistas del Conurbano como las organizaciones sociales que tienen recorrido diario en los barrios detectan que la situación social es alarmante y que marcará el destino del presidente.

"Milei habla de IA y los pobres trabajan de albañiles o en un taller textil, los dos sectores más detonados", dijo a LPO un referente del Movimiento Evita. Un intendente de la Zona Sur dijo a LPO que con esta tendencia Milei no llegará ni a ser candidato y compara su situación con la de Alberto Fernández en 2023, cuando se vio obligado a bajarse de su sueño de reelegir.

Distinto es el panorama que avizaron si en cambio el oficialismo y el establishment se encuadran detrás de un candidato como Bullrich, que sigue teniendo altos niveles de aceptación y puede aglutinar el antiperonismo en un ballotage. El problema que detectan en el peronismo, además de que no está alineado detrás de un candidato, es que no tienen un discurso que se amolde a la era post Milei.

Un dirigente peronista dijo a LPO que la gente pagó un costo muy alto por el ajuste y no quiere volver al punto en el que estaba en 2023, quiere que lo que venga después de Milei sea otra cosa que al menos le sirva para no haber sufrido tanto para nada.

Parientes del ex titular de ORSNA se llevaron dos valijas antes del allanamiento en su casa Telecom revivió a la Llama Que Llama para chicanear a Adorni: "Si ganamos declaro la casa del country" Las universidades acordaron un aumento del 24% con el gobierno pero no retiran el reclamo en la Corte Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio delMientras el presidente no le dedicó ni un tuit al mítico líder de Los Redondos, el peronismo se puso la organización al hombro y contuvo a los fanáticos.

Analistas opinan sobre el impacto político. En el gobierno temen que los desencantados más radicales se vayan con Bregman. El voto estratégico y el rol de Cristina. Para desdoblar y avanzar con la elección del gobernador en mayo, el peronismo necesitará de un paquete de leyes en una Legislatura que no consigue encontrar los consensos mínimos.

En un acto en La Plata, el gobernador Axel Kicillof dijo que las políticas del gobierno nacional son "verdaderamente criminales". Lo acompañaron unos 60 intendentes de la provincia. El senador de José C. Paz avanzó en la Legislatura con un proyecto para declarar la emergencia sanitaria en la provincia. Enumera fallas de la provincia.

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