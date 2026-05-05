Estabilización Económica Argentina en Contexto Global de Tensiones

Análisis de la situación económica argentina y global, destacando la convergencia cambiaria, el desempeño del mercado de renta variable, los resultados del Tesoro, el comercio exterior, la confianza del consumidor y los eventos internacionales clave como la decisión de la Fed, los resultados tecnológicos y la geopolítica energética.

La semana pasada presentó datos significativos tanto a nivel nacional como internacional, delineando un panorama de la economía argentina en proceso de estabilización, dentro de un contexto global que combina resiliencia con crecientes tensiones.

A nivel local, el mercado cambiario exhibió una notable convergencia en las cotizaciones del dólar. El tipo de cambio oficial cerró en $1391 (venta), mientras que el dólar blue se situó en $1400, una brecha históricamente mínima. El contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1494 y el MEP los $1440, reflejando una relativa calma cambiaria en un escenario donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó acumulando reservas.

El índice Merval, medido en dólares, cerró en 1883 puntos, consolidando el buen desempeño del mercado de renta variable local, mientras que el riesgo país se mantuvo en 539 puntos básicos, aún distante de los niveles que facilitarían un acceso fluido al mercado internacional de deuda soberana. En cuanto al financiamiento del Tesoro, la licitación del martes arrojó resultados positivos: la Secretaría de Finanzas adjudicó $8,11 billones sobre ofertas por $9,19 billones, logrando un rollover del 102,15%.

Este resultado confirma la capacidad del Tesoro para renovar sus vencimientos en pesos, lo que alivia la presión sobre el mercado cambiario y contribuye a la consolidación fiscal. La tasa TAMAR se ubicó en 22,63% anual. En el frente del comercio exterior, los datos de la semana fueron alentadores. Las exportaciones registraron un aumento en cantidades del 12,8% interanual, con precios al alza del 3,6%, lo que implica una mejora simultánea en volumen y valor.

Las importaciones, por otro lado, disminuyeron un 10,6% en cantidades, con precios también al alza en un 3,7%, indicando que la demanda interna aún no se ha recuperado completamente. Este comportamiento es consistente con la generación de un superávit comercial que sigue siendo la principal fuente de divisas genuinas para la economía.

En contraste, la confianza del consumidor retrocedió un 5,7% respecto de marzo, reflejando las tensiones persistentes sobre el ingreso real de las familias y condicionando la velocidad de la recuperación del mercado interno. A nivel internacional, la semana estuvo marcada por tres ejes principales: la decisión de la Reserva Federal, los resultados corporativos de las grandes empresas tecnológicas y la geopolítica energética.

La Fed mantuvo las tasas en el rango del 3,50%-3,75%, una decisión que no fue unánime, con cuatro votos en contra, marcando el mayor disenso desde octubre de 1992. Este dato es relevante, ya que anticipa un debate interno más complejo en la conducción de la política monetaria estadounidense, exacerbado por la inminente transición hacia Kevin Warsh como presidente de la institución, quien superó una votación clave del Comité Bancario del Senado.

La salida de Jerome Powell no implicará su alejamiento inmediato de la junta directiva, una decisión destinada a preservar la apariencia de independencia institucional en un momento políticamente sensible. El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 2% anualizado en el primer trimestre, por debajo del 2,2% esperado. La inversión en inteligencia artificial explicó aproximadamente la mitad de ese crecimiento, compensando un consumo más débil y el impacto de mayores importaciones de equipamiento tecnológico.

Sin embargo, este impulso podría moderarse en los próximos trimestres si el shock energético derivado del conflicto con Irán —con el Brent en u$s 108,80 y el WTI en u$s 102,50— presiona al alza la inflación y erosiona el poder adquisitivo. En la eurozona, el crecimiento del 0,6% en el primer trimestre, combinado con una inflación del 3% interanual, configura un escenario de estanflación incipiente que los bancos centrales europeos deberán gestionar con cautela, optando también por mantener las tasas sin cambios.

En cuanto a los mercados de renta variable, el Nasdaq 100 y el S&P 500 cerraron abril como el mejor mes desde 2020, con avances semanales de 1,51% y 0,39% respectivamente, mientras que el Dow Jones retrocedió un 0,91%. Los resultados trimestrales de cinco de las siete grandes tecnológicas mostraron un panorama diverso: Google lideró con una subida del 11,95%, Apple avanzó un 3,35%, mientras que Meta cayó un 9,82% y Microsoft retrocedió un 2,4%.

Finalmente, en el ámbito geopolítico-energético, el anuncio de los Emiratos Árabes Unidos de su retiro de la OPEP a partir del 1 de mayo añade un nuevo elemento de incertidumbre sobre la oferta global de crudo, en un momento en que el precio del petróleo ya se encuentra en niveles elevados debido al conflicto en Medio Oriente. El oro cerró en u$s 4625,60 la onza, consolidando su papel como refugio en un contexto de incertidumbre global





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