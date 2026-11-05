Estabilidad en tasas de pesos contrasta con tensión en dólares y bonos

Análisis de la estabilización de las tasas de interés en moneda local frente a la volatilidad de los bonos en dólares, con datos clave sobre rendimientos y estrategias para inversores.

Los instrumentos financieros denominados en pesos argentinos han demostrado una volatilidad significativamente menor en comparación con la alta tensión observable en la curva de bonos denominados en dólares y en el mercado accionario nacional. Esta divergencia en el comportamiento de los mercados refleja un escenario complejo donde la moneda local ha logrado mantener ciertos niveles de calma relativa, a pesar de los riesgos estacionales y electorales que persisten en el horizonte económico inmediato.

Convergencia de tasas de corto plazo

Las tasas de interés de corto plazo en pesos muestran una marcada estabilización en los últimos meses, un cambio notable respecto a la fuerte volatilidad registrada durante el comienzo del año 2026. Tras iniciar el periodo con niveles elevados y oscilaciones intensas, los rendimientos de los distintos instrumentos financieros convergieron hacia una zona homogénea, situándose entre el 1,7% y el 2% mensual, con diferencias relativamente acotadas entre las principales referencias del mercado local.

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Indicadores clave como la Tasa Efectiva Mensual (TEM) de los LeCap a un mes, la Tasa Activa Media para Créditos al Mercado Regulado (TAMAR) y las tasas de caución a un día se ubican actualmente en torno al rango del 1,8% al 2% mensual. Esta estabilidad sugiere que el mercado ha dejado atrás la fuerte inestabilidad inicial, consolidando un entorno de mayor previsibilidad en el costo del dinero para operaciones de muy corto plazo.

Volatilidad previa y liquidez del mercado

En contraste con la situación actual, las tasas de los préstamos entre terceros (pases) también convergieron hacia esos niveles actuales, luego de haber registrado picos de volatilidad superiores al 4% e incluso cercanos al 6% durante el mes de enero. Por su parte, la tasa de los préstamos entre bancos privados mantiene un comportamiento más estable, operando en torno al 1,7% al 1,8% mensual. Esta trayectoria refleja la capacidad del sistema financiero para absorber shocks iniciales y reducir la dispersión de costos.

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Sin embargo, la tasa de los depósitos a plazo fijo, conocida como Badlar remunerada, se ubica sensiblemente por debajo del resto de los instrumentos, cerca del 1,1%. Esta diferencia evidencia que, aunque la estabilidad general ha mejorado, persisten disparidades significativas según el segmento del mercado y el tipo de colocación financiera específica que se utilice.

Liquidez y estrategias de inversión

El Equipo de Research de PUENTE ha señalado que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha mantenido estable el nivel de tasas de corto plazo y manejado la liquidez a través de la rueda de pases. En este sentido, el volumen total operado en los repos del BCRA se ha mantenido en niveles elevados, ubicándose mayormente en un rango diario de entre 3 y 5 billones de pesos, con picos que se aproximaron a los 6 billones diarios.

De ese volumen total, las operaciones con participación del Banco Central representaron aproximadamente entre 1,5 y 2 billones, mientras que el resto correspondió al segmento sin intervención de la autoridad monetaria. Esta dinámica refleja una demanda sostenida de liquidez de corto plazo y una participación importante del financiamiento privado, aunque advierten que la estabilidad en las tasas overnight no se ha trasladado por completo a las curvas de mediano y largo plazo debido al riesgo electoral.

Oportunidades en bonos a tasa fija

En el mercado de deuda en pesos a tasa fija se evidencia un desplazamiento al alza en todos sus tramos, lo que indica presiones alcistas en los rendimientos. El tramo corto de la curva opera ahora con rendimientos de 26% en promedio, superando los niveles del 24% registrados hace una semana en el mismo tramo. Este ajuste refleja la percepción de riesgo que los inversores están incorporando en los precios de los activos financieros de mediano plazo.

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Por su parte, el tramo más largo de la curva opera con tasas en el margen más alto, alcanzando niveles de 28% en promedio. Dado que tasas más altas implican una baja en los precios de los bonos, esta corrección podría representar una oportunidad para los inversores que buscan entrar al mercado. Los analistas de Max Capital recomiendan mantener un posicionamiento en el tramo de la curva en pesos que vence en el primer trimestre de 2027, considerándolo el punto más atractivo desde un punto de vista riesgo-retorno dada la volatilidad observada en tramos de mayor duración.

Proyección estacional hacia fin de año

Al llegar a los últimos meses del año, el mercado comienza a evaluar la estacionalidad de la demanda de pesos, un factor histórico relevante en la economía argentina. La demanda de dinero en Argentina tiene un marcado comportamiento estacional, influyendo directamente en los niveles de liquidez y en las tasas de interés implícitas.

En términos históricos, la demanda de pesos suele alcanzar un piso durante los meses de verano, es decir, en enero y febrero. Los meses que vienen se esperan que sean más desafiantes, por lo que los inversores deben considerar estos factores estacionales junto con la estabilidad actual de las tasas cortas para tomar decisiones informadas sobre sus carteras de renta fija en moneda local.