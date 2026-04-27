Estabilidad en la Soja y Recuperación del Maíz y Trigo en un Contexto Global Complejo

El mercado de soja en Rosario se mantuvo estable este lunes, mientras que el maíz y el trigo experimentaron una recuperación impulsada por factores geopolíticos y la demanda internacional. Las tensiones en Medio Oriente y la situación en Brasil y Estados Unidos influyen en la dinámica de los precios.

El mercado de soja en Rosario mantuvo una estabilidad notable este lunes, cotizando a $430.000 por tonelada para la mercadería disponible. Según Eugenio Irazuegui, responsable de Research de la corredora Zeni, esta calma se refleja en el mercado físico local, sin variaciones con respecto a la jornada anterior.

La demanda se mantuvo firme, con precios estables para entregas en el Up-River. Sin embargo, en el mercado a término (A3 Mercados), se observaron mejoras de hasta US$1,30, alcanzando las posiciones a julio de 2026 los US$326,30 por tonelada. Este comportamiento se da en un contexto de fluctuaciones cambiarias, con el dólar en el Banco Nación experimentando un aumento de $17,50 (1,26%) y situándose en $1408, utilizado como referencia para la liquidación de divisas provenientes de las exportaciones.

En el escenario internacional, la soja en Chicago experimentó un alza de US$4,41, valuándose en US$432,57 por tonelada en el contrato con entrega en mayo. Irazuegui atribuye este incremento a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, específicamente a las dificultades en el flujo de transporte a través del Estrecho de Ormuz, lo que ha fortalecido los precios de los aceites vegetales y, en consecuencia, de la soja.

La situación se vio influenciada por el precio del petróleo WTI, que superó los US$96 al cierre de la jornada. La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump está evaluando una propuesta iraní para reabrir el Estrecho de Ormuz, condicionada a la apertura total del estrecho y a la entrega del uranio enriquecido por parte de Irán. Paralelamente, el maíz y el trigo también mostraron signos de recuperación.

El maíz subió US$2,36, alcanzando los US$181,39 por tonelada, mientras que el trigo repuntó US$5,33, comercializándose a US$228,36 por tonelada. La correlación entre el maíz y el petróleo, debido a su uso en la producción de etanol, fue destacada por el experto. Una compra significativa por parte de importadores de Corea del Sur, con entrega en julio a un precio CIF de US$263,58 por tonelada, también impulsó el mercado del maíz.

En cuanto a la campaña brasileña 2025/26, Irazuegui señaló que los planteos tardíos han recibido precipitaciones esporádicas en el centro-sur del país, especialmente en Mato Grosso. Sin embargo, los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y San Pablo han experimentado lluvias más limitadas, lo que resulta en menores reservas de humedad en el suelo. A pesar de ello, los cultivos evolucionan de manera satisfactoria.

El mercado del trigo también experimentó ganancias, superando los US$5 en las entregas más cercanas, impulsado por una compra activa por parte de Arabia Saudita. La agencia estatal saudí adquirió 985.000 toneladas de trigo para su despacho entre junio y agosto, priorizando los puertos saudíes del Mar Rojo para evitar el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Finalmente, en Estados Unidos, las lluvias en el centro y parte de las planicies ofrecen un alivio parcial al desarrollo de los cultivos invernales, mejorando sus condiciones fenológicas. La situación global del mercado de granos se presenta compleja, influenciada por factores geopolíticos, climáticos y la dinámica de la oferta y la demanda a nivel mundial





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