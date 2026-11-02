Estabilidad del vínculo Argentina-Estados Unidos pese a cambios en el Congreso

Análisis de cómo el alineamiento entre el gobierno de Javier Milei y Donald Trump resiste presiones políticas. Se evalúa el impacto de las elecciones de medio término en Washington sobre la cooperación bilateral y la ayuda financiera.

El presidente argentino Javier Milei consolidó desde diciembre de 2023 una política exterior centrada en el alineamiento estratégico con Estados Unidos, una decisión que adquirió mayor relevancia tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Este giro ideológico se vio fortalecido por el control republicano sobre el Congreso, pero ahora las miradas se dirigen a las trascendentales elecciones de medio término del martes, donde las encuestas anticipan un posible retroceso para los conservadores y un avance democrata.

A pesar de los vaticinios sobre un posible cambio en la dinámica legislativa de Washington, los actores políticos y expertos coinciden en que la relación bilateral con Argentina permanecerá estable. La confianza en la continuidad del apoyo se basa en la convicción de que la cooperación económica y política con la administración de Milei no dependerá exclusivamente del equilibrio de poderes en Capitolio, sino de intereses estructurales y acuerdos ya firmados.

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Impacto electoral en la política exterior

Los especialistas aseguran que un Congreso con mayor peso opositor no trastocará significativamente el enfoque de la Casa Blanca hacia la Argentina. Kezia McKeague, directora para América Latina de McLarty Associates, explicó que buena parte de esa relación se construyó sin pasar por el Congreso, el cual le ha delegado históricamente amplias facultades al presidente en temas de aranceles y política exterior. Esta delegación de poderes permite a la administración estadounidense mantener la trayectoria sin necesidad de aprobación legislativa inmediata.

Funcionarios del gobierno argentino, tras reuniones reservadas en Buenos Aires, también manifestaron estar convencidos de que el respaldo de Washington se mantendrá intacto incluso si los republicanos sufren pérdidas en las cámaras legislativas. Esta seguridad se apalanca en mensajes subterráneos de funcionarios del gobierno republicano, quienes indican que harán todo lo posible para sostener su apoyo a la Casa Rosada, más allá de las dinámicas de poder partidario.

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Alianza estratégica más allá de los ciclos

La estabilidad del vínculo se fundamenta en la visión de Argentina como un socio estratégico clave, independientemente de quién controle el legislativo. Ignacio Albe, director asistente para la Argentina en el Atlantic Council, destacó que el país es vital para Estados Unidos más allá de cualquier ciclo político, gracias a un alineamiento firme y continuado que ha incluido acuerdos de distinta índole sellados entre los gobiernos de Trump y Milei.

Este posicionamiento estratégico se refleja en la importancia que Washington otorga a Argentina en materia energética, alimentaria, de minerales críticos y geopolítica. Incluso dentro del Congreso norteamericano, donde pueden existir declaraciones críticas hacia ciertos líderes, se reconoce claramente la importancia de la relación bilateral al dialogar con legisladores de diferentes partidos, lo que da volumen y solidez al trato entre ambas naciones.

Acuerdos económicos y tensiones legislativas

Este año se firmó el Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversiones (ARTI), que aún espera su aprobación en el Congreso, además de la incorporación de Argentina a Pax Silica, una iniciativa estadounidense para contener la influencia global de China en las cadenas de suministros. También se firmó un acuerdo de minerales críticos y el país se sumó al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Trump, consolidando un marco de cooperación amplio.

No obstante, este apoyo ha generado fricciones. El año pasado, tras el anuncio de un auxilio financiero mediante un swap por 20.000 millones de dólares, un grupo de demócratas exigió explicaciones al secretario del Tesoro, Scott Bessent. La senadora Elizabeth Warren presentó el proyecto No Argentina Bailout Act junto a otros siete legisladores, criticando la ayuda que Bessent reivindicó recientemente.

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Proyecciones futuras y desafíos políticos

La politóloga Carol Wise de la Universidad del Sur de California estimó que un eventual nuevo auxilio a Argentina en 2027 podría enfrentar un rechazo muy fuerte si los demócratas ganan ambas cámaras del Congreso. Esta previsión señala que, aunque la estrategia de alianza se mantenga, la oposición podría utilizar las comisiones legislativas para impulsar investigaciones sobre medidas puntuales del gobierno federal.

Mientras tanto, la administración de Donald Trump ha dejado abierta la posibilidad de repetir intervenciones similares a la de 2024, lo que podría generar nuevas críticas en la oposición pero también reafirmar el compromiso de Washington con la estabilidad económica argentina. La clave seguirá siendo la capacidad de sostener los acuerdos bilaterales frente a las disputas internas en Estados Unidos.