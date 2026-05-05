Estabilidad del dólar: señales de calma para los próximos meses

El dólar oficial se mantiene estable y se anticipa que esta tendencia continuará gracias a la liquidación de divisas del campo, la emisión de bonos y las compras del Banco Central.

La estabilidad del dólar oficial continúa siendo la tónica predominante, y las perspectivas apuntan a que esta calma se extenderá durante los próximos meses. Diversos factores convergen para sostener esta situación, incluyendo la liquidación de divisas provenientes del sector agropecuario por la cosecha gruesa, la emisión de nuevos bonos tanto por parte de empresas como de provincias, y la consistente estrategia de compras del Banco Central en el mercado cambiario , que se aproxima a completar 80 días consecutivos de intervenciones.

Durante el mes de abril, el tipo de cambio experimentó un incremento gradual, cerrando en $1415 en el Banco Nación, lo que representa un aumento de $10 en comparación con el último día de marzo. Este lunes, primer día hábil de mayo, la cotización continuó su ascenso, alcanzando los $1425.

Paralelamente, el Banco Central reafirmó su política de adquisición de divisas, concretando compras por US$71 millones, elevando el total acumulado en el año a US$7226 millones, según datos proporcionados por la consultora Aurum. Los analistas de PPI señalan que este desempeño representa uno de los mejores inicios de año desde 2003, superado únicamente por el año 2024, que a esta altura registraba compras netas por US$11.665 millones, aunque en un contexto económico particular.

El panorama para el mes de mayo y los siguientes se presenta favorable en términos de oferta de dólares, anticipando una profundización de la estabilidad cambiaria. Mayo históricamente se caracteriza por ser un mes de alta liquidación de divisas, impulsada principalmente por la cosecha de soja. Este flujo adicional de divisas podría permitir al Gobierno mantener el frente cambiario sin mayores alteraciones.

Según PPI, el ritmo de compras del Banco Central en mayo se mantendrá al menos en el nivel observado en abril, gracias a la liquidación de la cosecha de soja y al ingreso de divisas provenientes de las emisiones corporativas y provinciales realizadas tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. Estas emisiones, al alcanzar su plazo típico de liquidación de 180 días, contribuirán a impulsar los flujos de la cuenta financiera.

En Cohen estiman que las colocaciones de bonos en dólares durante abril alcanzaron los US$2060 millones, distribuidos entre US$1410 millones en bonos corporativos y US$650 millones en bonos subsoberanos, lo que representa una recuperación significativa en comparación con los US$343 millones emitidos en marzo y los US$1181 millones registrados anteriormente. Estas emisiones complementan el flujo de divisas proveniente del sector agropecuario y los préstamos financieros, sumando oferta al mercado cambiario.

En el acumulado de enero a abril, las emisiones totales ascienden a US$6766 millones, desglosados en US$5017 millones de bonos corporativos y US$1750 millones de bonos subsoberanos. Este escenario positivo se desarrolla en un contexto en el que el Banco Central ha acumulado 79 jornadas consecutivas de compra en el mercado de cambios, superando el 70% de su objetivo anual.

Sin embargo, es importante destacar que tanto el Banco Central como el Tesoro continúan cancelando deudas, lo que limita la capacidad de retener la totalidad de los fondos adquiridos. Durante la última semana de abril, las reservas brutas disminuyeron en US$1669 millones, debido a que las compras por US$390 millones fueron contrarrestadas por la reducción de encajes en moneda extranjera, que ascendió a aproximadamente US$1500 millones, y por los pagos de vencimientos de BOPREAL, que sumaron US$318 millones, además de otras operaciones que implicaron una baja de US$200 millones.

A pesar de esta disminución, en el transcurso de abril, las reservas internacionales aumentaron en US$2430 millones, gracias a las intervenciones en el mercado de cambios por US$2770 millones, que compensaron las demás operaciones. La combinación de estos factores sugiere que, a pesar de los desafíos existentes, la estabilidad cambiaria se mantendrá como una prioridad para las autoridades económicas en los próximos meses, respaldada por la sólida entrada de divisas y la consistente política monetaria del Banco Central





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