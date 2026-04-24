Estabilidad del Dólar Oficial y Fenómeno 'Short Squeeze' en Wall Street

El dólar oficial se mantiene en $1405 para la venta, mientras el Banco Central continúa acumulando reservas. En Wall Street, Avis Budget experimenta un fuerte aumento debido a un 'short squeeze'.

El valor del dólar oficial en Argentina, al cierre de la jornada del viernes 24 de abril, se mantiene estable en $1355 para la compra y $1405 para la venta en las operaciones realizadas a través del Banco Nación .

Esta cotización refleja el mismo nivel con el que finalizó el mes de marzo, indicando una pausa en la tendencia alcista que había caracterizado a la divisa en los meses anteriores. Es importante destacar que el dólar oficial se posiciona $75 por debajo del valor que ostentaba al concluir el año 2025, cuando se registraba una cotización de $1480. Esta diferencia subraya la relativa estabilidad que ha experimentado la moneda en los primeros meses del presente año.

En el mercado mayorista, el dólar se transa a $1352,30 para la compra y $1402,20 para la venta, manteniendo una distancia considerable del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que actualmente se sitúa en $1691,90. Esta brecha sugiere que el mercado mayorista aún tiene margen para fluctuar dentro de los parámetros definidos por la autoridad monetaria.

La política cambiaria implementada por el Gobierno ha introducido ajustes en las bandas de fluctuación del dólar oficial a partir del inicio de 2026. Estos ajustes se basan en la evolución de la inflación, lo que implica una mayor flexibilidad en la gestión del tipo de cambio.

En lugar del ajuste mensual del 1% que se aplicaba desde el abandono del cepo en 2025, los topes de la banda cambiaria se actualizarán en abril considerando el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026, que se ubicó en un 2,9%. Esta medida busca adaptar la política cambiaria a la dinámica inflacionaria del país, contribuyendo a una mayor previsibilidad y estabilidad en el mercado cambiario.

Por otro lado, el dólar tarjeta, utilizado para pagos de servicios digitales y turismo, se cotiza a $1826,5, consolidándose como la opción más costosa del mercado debido a la aplicación de percepciones adicionales. Esta diferencia de precio refleja el impacto de las regulaciones fiscales sobre las transacciones realizadas con tarjetas de crédito en el exterior.

En cuanto al dólar blue, el mercado informal, se ofrece a $1400 para la compra y $1420 para la venta, mostrando una disminución acumulada de $110 desde el inicio del año, en comparación con los $1530 registrados para la venta en el mismo período. La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se sitúa actualmente en un 1,06%, lo que indica una convergencia relativa entre ambos mercados.

El Banco Central continúa implementando su estrategia de acumulación de reservas internacionales, adquiriendo dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En la jornada del miércoles, la entidad adquirió u$s 105 millones, sumando un total de u$s 6716 millones acumulados en 60 ruedas consecutivas desde el inicio del programa de compra de divisas. Como resultado de estas operaciones, las reservas internacionales del país se elevan a u$s 45.747 millones.

Esta política de acumulación de reservas busca fortalecer la posición financiera del país, brindando mayor estabilidad cambiaria y capacidad de respuesta ante shocks externos. Paralelamente, en los mercados internacionales, una compañía de Wall Street, Avis Budget, la empresa global de alquiler de automóviles, está experimentando un fenómeno conocido como “short squeeze”.

Este fenómeno ocurre cuando una acción con un alto volumen de posiciones cortas experimenta un aumento repentino en su precio, obligando a los vendedores en corto a recomprar acciones para limitar sus pérdidas, lo que a su vez impulsa aún más el precio al alza. En el caso de Avis Budget, la acción ha aumentado más de un 500% en el año y superado el 700% en los últimos 12 meses, mientras que su Cedear se ha multiplicado por 10 en el mismo período.

Este caso ilustra la volatilidad y las oportunidades que pueden surgir en los mercados financieros, especialmente en situaciones de alta especulación





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