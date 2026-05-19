Estabilidad cambiaria en riesgo: analistas advierten sobre posibles cambios de tendencia en el mercado cambiario

Los analistas advierten sobre posibles cambios de tendencia en el mercado cambiario, especialmente en torno a la dinámica del dólar spot y la eventual depreciación. La viabilidad del esquema económico se verá puesta a prueba con la caída de la oferta del campo y el incremento de la cobertura cambiaria en la cercanía de las elecciones.

Luego de arrancar el año a $ 1480 para la venta, la cotización se reacomodó más cerca del piso de la banda cambiaria, debido a la caída de las expectativas de depreciación.

La pregunta que se hacen los inversores es cuánto tiempo más podrá sostenerse el ‘verano’ cambiario y, en este contexto, si se mantendrá el interés por el dólar estadounidense. En el plano cambiario, los principales referentes del mercado concuerdan en que se extenderá la calma cambiaria. Según el relevamiento, el consenso del mercado espera que para 2027, la divisa estadounidense alcanzaría los $ 1956,6.

En el corto plazo, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio nominal en $ 1850. Los analistas señalaron que las expectativas de depreciación se mantuvieron bajas (cerca de 1,6% mensualizado), por debajo del nivel de tasas en pesos (cerca de 1,9%).

Además, remarcaron que ‘a las puertas de un incremento de las liquidaciones de los derivados de la soja, la dinámica del dólar spot podría romper la estabilidad’. Afirmaron que el Banco Central acumula compras netas por u$s 8077 millones en 2026 y elevó las reservas brutas a u$s 46.024 millones.

Sin embargo, señalaron que ‘la devaluación regulada corre muy por detrás de la inflación’, que encarece el petróleo y presiona a los mercados emergentes. Por eso, apuntaron a que la viabilidad del esquema económico ‘se pondrá a prueba’ con la caída de la oferta del campo y el incremento de la cobertura cambiaria en la cercanía de las elecciones





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