Estabilidad cambiaria a corto plazo con banda superior en aceleración

El tipo de cambio muestra estabilidad a corto plazo, aunque la banda cambiaria superior se ajusta al alza por la inflación. Analistas evalúan estrategias en pesos y proyectan un rango de fluctuación contenido para el dólar en los próximos meses, con expectativas devaluatorias moderadas.

El tipo de cambio mantiene una estabilidad de corto plazo, aunque la banda cambiaria superior se acelera debido a la incorporación de los últimos datos de inflación.

El mercado no anticipa eventos cambiarios inmediatos y los contratos de dólar futuro sugieren una continuidad en la estabilidad del tipo de cambio. Analistas recomiendan estrategias en pesos. El tipo de cambio financiero comienza mayo en $1440, un 20% por debajo del techo de la banda. La estabilidad del dólar, incluso con las recientes subidas, se combina con una banda superior que se mueve más rápidamente al incorporar los registros de inflación, que superaron las expectativas.

Actualmente, se está incorporando el dato de inflación de febrero (2,9%), y en los próximos días se sumará el de marzo (3,4%), lo que hará que la pendiente superior de la banda sea aún más pronunciada. Con esta distancia al techo, la banda superior pierde relevancia, especialmente en un contexto de menor volatilidad nominal. No se observan fuertes subidas en el tipo de cambio, y la tasa de interés en pesos también muestra menos volatilidad.

La banda inferior, por su parte, se ubica muy por debajo de los $900, perdiendo también relevancia. El mercado no prevé eventos disruptivos en el futuro del tipo de cambio, y los contratos de dólar futuro proyectan que se mantendrá en la parte media de las bandas, lejos del techo. Aunque las bandas siguen funcionando, sus márgenes superior e inferior están perdiendo importancia.

Sailing Inversiones explica que, aunque los contratos de dólar futuro estén lejos del techo, esto no significa que el techo haya perdido relevancia. La banda se ha ajustado por inflación, y la aceleración de la inflación en los últimos meses ha desplazado el techo hacia arriba. Al mismo tiempo, la presión vendedora en el mercado de cambios ha mantenido el tipo de cambio operando por debajo, aumentando la distancia al límite superior.

Para Sailing Inversiones, esta distancia es positiva, ya que reduce la sensación de que el mercado está constantemente probando al Banco Central y que este podría verse obligado a vender divisas. Mientras el flujo financiero siga aportando oferta y no haya una dolarización repentina de carteras, el tipo de cambio podría mantenerse dentro de un rango contenido. Identifican una zona de venta cerca de $1450 y una zona de demanda alrededor de $1370.

Portfolio Personal Inversiones estima que los contratos de dólar futuro de mayo indican una expectativa de dólar para fin de mes en $1416, ligeramente por encima de los $1410 actuales. Para junio, se espera un dólar en $1446, un 2,5% por encima del valor actual. El dólar superaría los $1500 a fines de agosto (suba del 6,8%) y los $1600 a fines de año (suba del 15%).

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, señala que tanto el techo como el piso de la banda cambiaria se definieron en abril del año pasado, pero que desde entonces ha habido cambios en los porcentajes de incremento mensuales y en la política monetaria y cambiaria. El Gobierno ha acumulado compras por más de u$s 6000 millones, lo que ha fortalecido la posición financiera.

Por lo tanto, aunque la banda sigue siendo una referencia, el tipo de cambio actual está lejos de la parte superior. Lazzati espera que el dólar se mantenga cerca de $1400, o eventualmente se acerque a $1500 si el sector agropecuario demora las liquidaciones. Las expectativas de devaluación están contenidas, con una tasa efectiva mensual por debajo del 30% en toda la curva.

Los analistas esperan que el tipo de cambio permanezca estable debido a la posible llegada de liquidaciones del agro, que podrían generar flujos al mercado cambiario y mantener el dólar en niveles bajos. Aunque estos flujos podrían ayudar en los próximos meses, las variables financieras podrían ser un factor en contra





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