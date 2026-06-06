Espionaje israelí: un riesgo creciente para los negociadores estadounidenses

Las agencias de espionaje israelíes han intensificado sus esfuerzos para espiar a negociadores estadounidenses que trabajan en un acuerdo de paz con Irán. Según algunos funcionarios estadounidenses, el intensificado esfuerzo israelí por conocer las posiciones de Estados Unidos en las conversaciones con Irán ha traspasado los límites.

Las agencias de espionaje israelíes han intensificado sus esfuerzos para espiar a negociadores estadounidenses que trabajan en un acuerdo de paz con Irán, lo que ha generado una creciente inquietud por una amenaza de contrainteligencia más general por parte de Israel.

Según algunos funcionarios estadounidenses, el intensificado esfuerzo israelí por conocer las posiciones de Estados Unidos en las conversaciones con Irán ha traspasado los límites. Los informes incluyen la preocupación de que Israel haya intensificado sus esfuerzos para espiar a altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los negociadores que trabajan en el acuerdo de paz.

Un informe, elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa y otras oficinas de inteligencia militar, y centrado en sucesos de hace varios años, señala que el nivel de amenaza de contrainteligencia que representa Israel se elevó en las últimas semanas al nivel máximo, pasando de alto a crítico. El informe describe diversos esfuerzos de Israel para espiar a personal militar y funcionarios gubernamentales estadounidenses.

Los informes y la creciente preocupación por el espionaje israelí se producen en un momento especialmente delicado, ya que la coordinación militar entre Estados Unidos e Israel es muy estrecha, pero cada parte también debe mantener en secreto su información más sensible. El informe señala que los incidentes de contrainteligencia comenzaron a aumentar a finales de 2024 y continuaron en 2025, mientras la administración Trump evaluaba opciones para atacar a Irán.

El informe también detalla varios episodios ocurridos en los últimos años, incluyendo el descubrimiento de dispositivos de escucha en la sede de la Agencia de Inteligencia de Defensa y el intento de instalar un dispositivo de escucha en un vehículo del Servicio Secreto. La tendencia de algunos altos funcionarios de la administración Trump a viajar en aviones privados y a realizar asuntos de seguridad nacional a través de sus teléfonos personales los ha convertido en blancos fáciles para el espionaje





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Espionaje Israelí Negociadores Estadounidenses Acuerdo De Paz Con Irán Contrainteligencia Seguridad Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las mejores 20 canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, según Rolling StoneEl staff de la revista y referentes de la industria eligieron los mejores temas de la mítica banda de El Indio Solari

Read more »

Las canciones de Indio Solari que se apropiaron las hinchadas de fútbolLa obra del Indio Solari se convirtió en una fuente inagotable para las hinchadas del fútbol argentino que hicieron de sus canciones himnos de cancha.

Read more »

Pronóstico de la Selección Argentina vs. Honduras: quién gana según las apuestasLas principales agencias establecieron las probabilidades para el primer amistoso en la previa del Mundial y el equipo de Lionel Scaloni es el claro favorito en función de cuánto paga.

Read more »

Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestasTras la eliminación de Tati Luna, el público vuelve a tener la posibilidad de sacar a un hermanito de la casa; los participantes formaron una placa picante que dejó mucho que hablar

Read more »