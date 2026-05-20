Especialistas observan logros pero advierten sobre variables que generan dudas

Los especialistas admitieron los logros en la economía argentina, pero al mismo tiempo señalaron ciertas variables que generan dudas. El recorte en el incremento de los dólares del sector agrícola impulsará a la BCRA a comprar menos del que compró en abril, despertando preocupación entre los mercados. Además, calificaron a la sostenibilidad del programa económico de gobierno, debiéndose aceite a la mejora en la calificación crediticia. Pese a los prospectos financieros, el ajuste fiscal es percibido como el núcleo más sólido del programa económico oficial.

Esos logros son admitidos por especialistas que, al mismo tiempo, ponen el ojo en algunas variables que generan dudas. Pese a los dólares del agro, el BCRA compró 40% menos que en abril: el dato que inquieta al mercadoEl debate sobre la sostenibilidad tiene un contexto particular: La mejora de calificación crediticia que recibió Argentina por parte del mercado todavía mantiene una dosis importante de cautela ySi bien su nueva nota ubica al país junto a otros que tienen un limitado acceso a los mercados de deuda y/o bonos bastante ilíquidos, ese horizonte parece aun lejano para laEl padre de la Convertibilidad ha mantenido -con diversos matices- críticas a los preceptos económicos del gobierno libertario durante estos dos años.

Hace menos de una semana, había tenido un cruce directo con el ministro de Economía, Luis Caputo, por el futuro del ‘cepo’. Esa discusión terminó con la publicación de un video de una datación bastante lejana en el que se puede ver a Cavallo y a Javier Milei coincidiendo en el diagnóstico. Volviendo a la actualidad, el ministro estrella de los 90 volvió a insistir en el formato. Esta vez, colgó una intervención del ‘mediterráneo’ Osvaldo Giordano analizando la actualidad.

‘Junto con el último artículo de Jorge Vasconcellos en la revista Novedades de la Fundación Mediterránea, (y la Giordano) son las mejores opiniones que he escuchado sobre la situación económica actual’, señaló Cavallo. muy positivas como el equilibrio fiscal, o la integración al mundo, que son capitales muy importantes. , que está estancada desde febrero del año pasado,” señaló el exfuncionario nacional.

De eso se derivan problemas, afirma Giordano, que son muy importantes más allá de que se ‘subestimen’ en el discurso. ’Una economía que no se acelera, tiene unimpacto sobre la situación social y eso, más temprano que tarde, tiene impacto sobre el modelo económico. Con una economía estancada, la recaudación se resiente y hace mucho más difícil sostener el principal pilar que es equilibrio fiscal,” afirmó Giordano





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