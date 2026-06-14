España vs Cabo Verde: Inicio del Grupo H en la Copa del Mundo 2026

Este lunes en el Atlanta Stadium, España y Cabo Verde abren el Grupo H de la Copa del Mundo 2026. El vigente campeón europeo, con un invicto de 30 partidos, se mide a la debutante Cabo Verde, que busca hacer historia en su primera participación. Conocé las alineaciones, el contexto y los detalles del partido que comparte zona con Uruguay y Arabia Saudita.

Este lunes, en el Atlanta Stadium, se desarrolla el primer encuentro del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de España y Cabo Verde .

Este partido, programado para las 13:00 hora local, marca el inicio de la fase de grupos para ambas naciones, que comparten zona con Uruguay y Arabia Saudita. España, comandada por el técnico Luis de la Fuente, llega como una de las grandes favoritas al título. Su récord invicto se extiende a 30 partidos en los 90 minutos, aunque su última derrota data de marzo de 2024 frente a Colombia en un amistoso.

Recientemente, empató 1-1 con Irak en un partido preparatorio y perdió en penales contra Portugal en la final de la Nations League tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. La solidez del equipo, con figuras como Unai Simón, Rodri, Pedri y Ferran Torres, los posiciona como candidatos sólidos para avanzar a octavos de final. Cabo Verde, dirigida por Bubista, hace su debut absoluto en una Copa del Mundo.

El equipo africano buscará sorprender aprovechando su ritmo reciente de dos victorias consecutivas contra Serbia e Islas Bermudas. Su plantel, liderado por Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Nuno da Costa, intentará neutralizar el juego de posesión español y encontrar oportunidades de contragolpe. La clave para Cabo Verde estará en mantener un bloque defensivo compacto y ser efectivo en las escasas chances que genere.

El grupo, conocido como el "Grupo de la Muerte" por la paridad entre sus integrantes, promete emoción desde la primera jornada. Uruguay y Arabia Saudita completan la zona, lo que eleva la presión para ambos equipos en este duelo inicial. España busca confirmar su favoritismo y asegurar los tres puntos desde el inicio, mientras Cabo Verde sueña con un resultado que le permita construir camino hacia la clasificación.

El estadio en Atlanta, con una importante presencia de aficionados españoles, será escenario de un choque de estilos: el toque y el control del equipo europeo frente a la velocidad y la transición rápida de los africanos. Los estrategas, de la Fuente y Bubista, trabajan en sus planteles tácticos para imponer su visión del juego. Se espera un partido vibrante, donde los detalles pueden decidir el marcador.

España deberá evitar la complacencia y demostrar su capacidad para romper defensas bien organizadas, algo que ha sido un desafío en sus últimos amistosos





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

España Cabo Verde Grupo H Copa Del Mundo 2026 Luis De La Fuente Bubista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cucurella y su extraña promesa de tatuaje en caso de que España gane el MundialEl lateral del Chelsea, que ya había cumplido una apuesta tras ganar la Eurocopa en 2024, subió la vara en la previa de la gran cita. ¿Qué garantizó?

Read more »

La Roja se calzó de fucsiaEspaña se prepara en para su debut en el Mundial ante Cabo Verde, el próximo lunes, con este color como protagonista en el calzado de 22 de sus jugadores.

Read more »

Bubista y Cabo Verde hacen historia: debut en el Mundial con la mira en España y UruguayEl entrenador Pedro Leitão Brito, 'Bubista', lidera a la selección de Cabo Verde en su primera participación en una Copa del Mundo. Condecorado por el presidente de la nación y distinguido como mejor DT africano, sueña con hacer frente a España y Uruguay en la fase de grupos, tras una destacada actuación en la Copa Africana de Naciones.

Read more »