Los españoles acuden a las urnas este domingo en unas elecciones cruciales donde el bloque conservador busca romper la barrera de los 176 escaños para gobernar.

Los ciudadanos de España se dirigen a las urnas este domingo para definir el futuro político del país y, potencialmente, alterar el equilibrio de fuerzas en toda Europa. Tras un periodo de silencio electoral de veinticuatro horas, la incertidumbre domina las calles de Madrid, Barcelona y Sevilla, donde el debate público ha girado exclusivamente en torno a una pregunta central: si el bloque de la derecha logrará sumar los 176 escaños necesarios para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Balance Social de Pedro Sánchez

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llega a esta cita con las urnas tras siete años y medio de gestión caracterizada por una ambiciosa agenda de protección social. Su Ejecutivo ha dejado tres pilares fundamentales que han transformado el mercado laboral y el estado del bienestar en la nación. En primer lugar, destaca la reforma laboral de 2021, un pacto con empresarios y sindicatos que redujo drásticamente la temporalidad y se combinó con una subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional.

Also read Se vienen las elecciones en España: cuáles son las propuestas del PSOE, el PP y Vox

El Salario Mínimo ha pasado de percibir 735,90 euros mensuales en catorce pagas en junio de 2018 a los 1.221 euros actuales. Además, existe un decreto ya firmado que establece alcanzar los 1.286 euros en enero de 2027. Este incremento salarial se complementa con la reforma que volvió a vincular por ley las pensiones con la inflación y la creación del Ingreso Mínimo Vital, una prestación permanente contra la pobreza extrema que ha sido reforzada mediante decretos contra los desahucios y prórrogas en los alquileres.

En el ámbito internacional, Pedro Sánchez ha mantenido un perfil propio al enfrentarse abiertamente a las políticas de Donald Trump y adoptar una postura firme de denuncia frente al genocidio en Gaza. Sin embargo, este balance social convive con un desgaste profundo que la oposición ha sabido explotar durante toda la campaña electoral.

Advertisement

Desgaste del PSOE y Oposición

El Partido Socialista Obrero Español llega a las elecciones golpeado por varios casos de corrupción que salpican a antiguos dirigentes y al entorno gubernamental, incluyendo investigaciones vinculadas a la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A estos asuntos judiciales se sumaron los graves accidentes ferroviarios que provocaron 116 víctimas mortales, poniendo en entredicho el mantenimiento de las infraestructuras públicas.

La incapacidad del Ejecutivo para aprobar unos nuevos presupuestos generales en toda la legislatura debido a la falta de acuerdos estables ha aumentado la frustración ciudadana. Las concesiones políticas realizadas a las fuerzas independentistas catalanas y vascas para sostener la mayoría parlamentaria terminaron de alimentar el malestar en amplios sectores del electorado.

En la vereda opuesta, el conservador Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo lidera todos los pronósticos, aunque sin margen para gobernar en solitario. Esa aritmética electoral lo empuja inevitablemente hacia una coalición con Vox, la formación ultraderechista encabezada por Santiago Abascal. Las posiciones de esta formación resultan de difícil digestión para muchos votantes debido a propuestas como el endurecimiento extremo del control migratorio, la expulsión de migrantes y la supresión de los gobiernos autonómicos recogidos en la Constitución.

Escenario Electoral y Datos

El mapa político ha cambiado significativamente desde julio de 2023, cuando la presencia de Vox impidió que Alberto Núñez Feijóo obtuviera el respaldo de los partidos nacionalistas de centroderecha. Esta vez, el escenario luce distinto y la legislación española prohíbe publicar encuestas oficiales durante los cinco días previos a la votación, aunque los sondeos difundidos esta semana desde el extranjero consolidan una tendencia clara.

Advertisement

Según datos de la consultora GESOP, analizados por el portal australiano The Adelaide Review, el Partido Popular alcanza el 33 por ciento de los votos y Vox ronda el 16,4 por ciento. Esta suma situaría al bloque conservador entre los 183 y los 195 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta necesaria. Los mismos estudios revelan que el espacio a la izquierda del PSOE no atraviesa su mejor momento.

Frente Amplio, la coalición liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz, retrocede hasta el entorno del 7 por ciento. Mientras tanto, Podemos corre el riesgo de quedarse sin representación en el Congreso. Tampoco el tablero de las fuerzas territoriales ofrece un salvavidas sencillo para el oficialismo.