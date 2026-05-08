España se prepara para recibir a pasajeros del crucero MV Hondius afectado por el hantavirus en Canarias

Las autoridades españolas coordinan el desembarco de más de 140 pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en la isla de Tenerife. El presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, expresa su preocupación por el riesgo para la población local y exige una reunión urgente con el presidente español, Pedro Sánchez. Mientras, países como Estados Unidos y Reino Unido organizan repatriaciones de sus ciudadanos. La OMS asegura que el riesgo para la población general es bajo, pero el brote ha generado tensiones políticas y logísticas.

MADRID (AP). - Las autoridades españolas se preparan este viernes para recibir a más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del crucero afectado por el hantavirus, MV Hondius, que se dirige a las Islas Canarias , donde funcionarios sanitarios indicaron que realizarán evacuaciones controladas.

Se espera que la embarcación arribe a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, el sábado o el domingo.

“Llegarán a una zona completamente aislada y acordonada”, dijo el jueves Virginia Barcones, jefa de los servicios de emergencia de España. El MV Hondius es un buque con bandera holandesa y las autoridades españolas dijeron que estaban en estrecho contacto con el propietario y con funcionarios de países con ciudadanos a bordo.

Disputa por Canarias El crucero estuvo varios días varado frente a las costas de Cabo Verde, una nación insular frente a las costas de África mientras evacuaban a pasajeros enfermos y las autoridades decidían quién iba a recibir al MV Hondius. Finalmente, el gobierno de España decidió que vaya a Tenerife.

Sin embargo, el presidente regional de Islas Canarias, Fernando Clavijo (Partido Popular), dijo estar preocupado por la llegada ante la posibilidad de que ponga a la población local en riesgo y exigió una reunión urgente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

“Ni la población de las Canarias ni el gobierno pueden estar tranquilos porque es evidente el peligro para la población es real”, dijo Clavijo en la emisora Onda Cero, y lamentó la falta de “lealtad, información y colaboración” por parte de Sánchez. Ya este viernes, en diálogo con El Mundo, marcó su distancia con el presidente, con quien habló por teléfono, y aseguró que el operativo se podría haber hecho en Cabo Verde.

Exigió además que una vez que los pasajeros desembarquen en el puerto de Tenerife, el barco continúe su rumbo hacia su país de origen, Países Bajos. Los 14 españoles del barco serán evaluados a su llegada y trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para ser ingresados en el hospital militar Gómez Ulla de la capital, donde permanecerán en cuarentena en unidades de aislamiento. El desembarco en Canarias generó un fuerte escándalo y rechazo.

Elena Ruiz, sindicalista y portavoz de la Plataforma de Trabajadores por el Puerto de Tenerife expresó: “O nos informan cómo se va a sacar a los pasajeros del barco ese y cómo se va a proteger a los trabajadores que por fuerza van a tener que trabajar en el fondeo, o lo van a bloquear“. Hantavirus Estados Unidos aceptó enviar un avión a las Islas Canarias para repatriar a sus 17 ciudadanos del crucero, dijo Barcones.

El gobierno británico también anunció que fletará un avión para evacuar a las casi dos docenas de ciudadanos británicos que siguen en la embarcación. Al menos tres pasajeros murieron y varios más están enfermos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el riesgo que supone el brote para la población en general es bajo. El hantavirus suele transmitirse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y no se propaga fácilmente entre humanos.

Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición. Ninguno de los pasajeros o tripulantes que siguen en el barco presenta síntomas, informó el jueves la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions. Países rastrean a pasajeros Las autoridades sanitarias de cuatro continentes seguían localizando y vigilando a los pasajeros que desembarcaron del crucero antes de que se detectara el brote letal. También intentan dar con otras personas que pudiesen haber estado en contacto con ellos desde entonces.

Más de dos docenas de personas de al menos 12 países distintos abandonaron el barco el 24 de abril, casi dos semanas después de que el primer pasajero hubiera muerto a bordo, sin que se realizara rastreo de contactos, según dijeron el jueves el operador del barco y funcionarios holandeses. No fue hasta el 2 de mayo cuando las autoridades sanitarias confirmaron por primera vez el hantavirus en un pasajero del barco, indicó la OMS.

La azafata de KLM que dio negativo en la prueba del virus trabajaba en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril y más tarde enfermó. El jueves fue trasladada a una sala de aislamiento en un hospital de Ámsterdam. La pasajera del crucero que subió brevemente a ese vuelo -una holandesa cuyo esposo murió en el barco- estaba demasiado enferma para tomar el vuelo internacional a Europa y fue bajada del avión en Johannesburgo, donde murió.

El servicio de salud pública holandés está realizando un rastreo de los contactos de los pasajeros del vuelo que tuvieron contacto con la mujer antes de que abandonara el avión. Por su parte, las autoridades sanitarias de Reino Unido dijeron el viernes que se sospecha que un tercer ciudadano británico tiene hantavirus





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus MV Hondius Islas Canarias España Salud Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investigan brote de hantavirus en crucero MV HondiusAutoridades sanitarias analizan el extenso recorrido de dos ciudadanos neerlandeses por Argentina, Chile y Uruguay para determinar el lugar exacto del contagio de hantavirus antes de su embarque en Ushuaia.

Read more »

Polémica y Alarma por Brote de Hantavirus en Crucero Antártico MV HondiusUn video revelado por un blogger expone la gestión negligente de la tripulación ante la muerte de pasajeros por hantavirus, mientras las autoridades rastrean contagios en Europa y África.

Read more »

Tragedia y Lujo en el MV Hondius: El Crucero Polar Marcado por el HantavirusUn análisis detallado sobre el MV Hondius, el buque de Clase Polar 6 que enfrentó un brote mortal de hantavirus durante una expedición de lujo.

Read more »

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius deja tres muertosUn brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha provocado tres fallecimientos y la evacuación de treinta pasajeros en Santa Elena, mientras Singapur aísla a dos residentes que estuvieron a bordo.

Read more »