El técnico Luis de la Fuente confirma lesiones en Golgi y Lamine Yamal y revela su estrategia para mantener la intensidad del equipo mientras las figuras clave se recuperan antes del debut en la Copa del Mundo ante Cabo Verde.

España ya está ultimando los detalles para la Copa del Mundo 2026, pero uno de los mayores desafíos del técnico Luis de la Fuente es el estado físico de sus futbolistas más destacados.

Durante los últimos amistosos antes del torneo, la Roja tendrá que lidiar con lesiones de figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams, aunque el entrenador ha mostrado optimismo respecto a su posible recuperación antes del debut en la cita mundialista contra Cabo Verde. De la Fuente estableció un plan específico para minimizar riesgos en la preparación y ha decidido convocar jugadores de apoyo, muchos de ellos juveniles o de categorías inferiores, para completar los entrenamientos y enfrentar a Irak en un partido amistoso previo al Mundial.

España quiere mantener la intensidad del grupo mientras las figuras clave se recuperan. El seleccionador estrenó una nueva imagen en la lupa del gesto de racismo hacia Rodri en la Derby 성우 de Sevilla, en el que hinchas españoles cantaron el que no bota es Musulmán y fue tajante: No somos un país racista.

A los violentos que aprovechan el fútbol hay que sacarlos del fútbol y de la calle uno de los puntos fuertes del entrenamiento español es la confianza en la profundidad de su canción. La federación española ha القرار stunt en la preselección enviada a los clubes, donde aparecen seis porteros, aunque solo tres viajarán a la cita mundialista.

“Estamos muy tranquilos porque, de los diez mejores porteros del mundo, hay seis españoles”, abandonó el técnico. No obstante, la mayor fortaleza de España sigue siendo la versatilidad de su equipo y su impredecibilidad, características que siempre dan cerca de 90 minutos del embarazo





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