España presenta su lista oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026 y Luis de la Fuente defiende la inclusión de Lamine Yamal

Luis de la Fuente ha anunciado la convocatoria de 26 futbolistas para el Mundial 2026, destacando la apuesta por la juventud con Lamine Yamal a pesar de sus lesiones, y revelando los preparativos del equipo antes del torneo.

El seleccionador de la Furia Roja, Luis de la Fuente, ha puesto el broche final a la lista oficial de 26 futbolistas que representarán a España en la fase final del Mundial 2026 , celebrado en Norteamérica.

La convocatoria, publicada este lunes, incluye tanto a veteranos consolidados como a jóvenes promesas que han brillado en la temporada europea. Entre los nombres más llamativos se encuentran el portero Joan García, los defensores Marc Pubill y Eric García, y el atacante Víctor Muñoz, cuya llegada al conjunto ha generado gran expectación entre los aficionados y la prensa especializada.

Uno de los aspectos que más ha movilizado la conversación mediática ha sido la decisión de Luis de la Fuente respecto a Lamine Yamal, la joya de 18 años que llegó a la selección con la carga de ser considerado el futuro inmediato del ataque español. Yamal llegó al recorte después de una temporada exigente en la que sufrió varias lesiones musculares que le obligaron a perder varios partidos decisivos en su club.

Los informes médicos indican que su proceso de recuperación aún está en fase avanzada y que, aunque existe la posibilidad de que no esté al 100 % para el primer partido del Mundial, el cuerpo técnico ha confiado plenamente en su capacidad de reincorporarse al máximo nivel antes de la fase de grupos. De esta manera, el entrenador ha demostrado una postura firme y respaldada por la creencia de que la juventud y el talento de Yamal pueden marcar la diferencia en un torneo tan exigente.

La delegación española iniciará sus trabajos en el centro de entrenamiento de Las Rozas el próximo sábado 30 de mayo, donde se llevarán a cabo sesiones tácticas intensivas y pruebas físicas para afinar los últimos detalles antes de los compromisos amistosos. El primer amistoso está programado para el 4 de junio contra Irak, disputa que se jugará en La Coruña, mientras que el segundo enfrentamiento, el 9 de junio, tendrá lugar en territorio mexicano contra Perú.

Ambos partidos servirán como vitrinas para evaluar el estado de forma de los convocados y para afinar la cohesión del grupo. Tras los amistosos, la Roja se trasladará a Estados Unidos, donde disputará su primer encuentro oficial del mundial el 21 de junio frente a Arabia Saudí. El duelo contra los saudíes será crucial para sentar las bases del torneo y medir la capacidad del equipo para afrontar la presión de la fase de grupos.

El último partido del grupo está fijado para el 27 de junio, cuando España se medirá contra Uruguay en un encuentro que podría definir la clasificación a la siguiente ronda. En caso de avanzar, el equipo buscará consolidar su reputación de juego ofensivo y de organización defensiva, atributos que han sido piedra angular bajo la dirección de De la Fuente.

Además de los titulares ya mencionados, la lista incluye a jugadores de distintas procedencias que han demostrado su valía en los principales campeonatos europeos. Entre los centrocampistas destacan nombres como Gavi, Pedri y Dani Olmo, mientras que en la línea defensiva se cuenta con la experiencia de Sergio Ramos, quien regresa para aportar liderazgo y seguridad en el bloque defensivo.

La combinación de experiencia y juventud se presenta como el eje central de la estrategia del seleccionador, quien ha señalado en varias entrevistas que la cohesión del grupo y la confianza mutua son factores determinantes para triunfar en un Mundial tan competido. El anuncio de Luis de la Fuente ha sido recibido con entusiasmo por la afición española, que ve en la combinación de talentos emergentes y figuras consolidadas la posibilidad de volver a alzarse con el trofeo mundial después de la desaparición en Qatar 2022.

La expectativa es alta, y los seguidores ya se preparan para seguir el camino de la Roja en los estadios de Norteamérica, con la esperanza de que la decisión de incluir a Yamal pese más que cualquier duda sobre su condición física y que el conjunto pueda demostrar un fútbol de alto nivel, creativo y eficaz. En conclusión, la convocatoria oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026 confirma la visión a largo plazo del cuerpo técnico español, que apuesta por la renovación y la confianza en sus jóvenes promesas sin descuidar la experiencia de los veteranos.

La fase de preparación, los partidos amistosos y la estrategia táctica serán claves para que España entre en el torneo con la mejor disposición posible, lista para competir por el título y para escribir una nueva página en la historia de la selección nacional





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