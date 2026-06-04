España muestra dudas en su último amistoso antes del Mundial 2026

La selección española apenas pudo empatar 1-1 contra Irak en un partido de preparación que evidenció problemas de efectividad y ritmo, aunque el cuerpo técnico mantiene la confianza de cara al torneo.

Avanza para los costados y retrocede. Es uno de los principales candidatos a ganar el próximo Mundial, pero su imagen es de dudas. En La Coruña, en un ensayo rumbo al certamen que comenzará en una semana, la selección española mostró fisuras.

En su último encuentro, el conjunto europeo había igualado 1-1 ante un utilitario Irak. Dirigidos por un esquema 4-2-3-1, los máximos favoritos al título alinearon desde el arranque un elenco de experimentados valores junto a los jóvenes Gavi (21) y Marc Bernal (19), ambos volantes del Barcelona. Con nueve jugadores, el club catalán encabeza las preferencias en la nómina roja.

Un zurdazo fácil de resolver de Ferrán Torres abrió el marcador 1-0, aprovechando una mala reacción del arquero iraquí Ahmed Basil. España manejaba el desarrollo a voluntad, entre toques y destrezas, hasta que Irak consiguió un inesperado empate. El impacto quedó claro: los españoles sufrieron varias amonestaciones, perdieron la brújula del partido. Tenían la pelota, pero con una improductividad alarmante.

Ni siquiera generaban ocasiones claras. Un remate de Ferrán se fue desinflando. Los cambios, que casi configuraron otro equipo, no mejoraron el panorama, aunque siempre estuvieron más cerca de la victoria que su rival, a pesar de la falta de recursos técnicos de Irak. A los iraquíes, además, les tocó un durísimo grupo mundialista, en el que se enfrentará a Francia, Noruega y Senegal.

En realidad, el problema principal de España, y de la mayoría de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo, son los minutos acumulados y la gestión de cargas físicas. El seleccionador Luis de la Fuente aseguró que los jugadores que arrastran problemas físicos, como los señalados como posibles figuras de la máxima cita Pedri y Nico Williams, "evolucionan como estaba previsto". El técnico, además, les dio descanso a otros referentes como Rodri, Pedri, Marc Cucurella y Mikel Oyarzábal.

"Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad es que todo va según lo programado", advirtió De la Fuente, para dar cierta tranquilidad, más allá del choque con Irak. Lamine Yamal podría ser titular en el debut, previsto para el 15 de junio, contra Cabo Verde, a las 13 horas en territorio español.

De la Fuente advirtió que el torneo de Estados Unidos, México y Canadá será histórico.

"Porque es el Mundial en el que más selecciones participan. Creo que es un Mundial muy difícil en el que nos sentimos capaces de pelearlo, pero ya ven qué compañeros de viaje que tenemos", comentó, al citar a la competitividad del grupo. ¿Tiene similitudes esta selección con la ganadora del torneo en Sudáfrica 2010?

"Todavía tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico. Eso es muy difícil, pero creo que estamos preparados para ello", aseguró. España jugará un último amistoso el lunes próximo, contra Perú. Encuadrada en el grupo H, la selección ibérica iniciará su periplo mundialista el 15 de junio en Atlanta contra Cabo Verde; luego, jugará en esa misma ciudad contra Arabia Saudita, el 21.

Y cerrará la etapa de grupos el 25 de junio en Florida contra Marruecos.

"Como prueba, las hay mejores", tituló el diario Marca. "Definición sin brillo", la calificó As. España juega para desmentir la teoría de su candidatura. Y con Lamine Yamal en las gateras, listo para sumar desde el inicio





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