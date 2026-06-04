España empata 1-1 con Irak en su último amistoso antes del Mundial 2026

La selección española no pudo vencer a Irak en un partido de preparación en Riazor. Ferrán Torres marcó para España, pero Merchas Doski igualó para los asiáticos. Luis de la Fuente rotó el equipo y dio oportunidad a debutantes, mientras que Pedri sufrió una lesión que pone en duda su presencia en el debut mundialista.

España empató 1-1 contra Irak en un amistoso disputado en el estadio Riazor de La Coruña , a diez días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El atacante Ferrán Torres abrió el marcador para La Roja, mientras que Merchas Doski igualó para los iraquíes. El seleccionador Luis de la Fuente aprovechó el encuentro para dar minutos a futbolistas que no figuran en la lista definitiva de 26 jugadores, incluyendo a varios debutedores. El centrocampista del Barcelona, Pedri, sufrió una lesión muscular y su participación en el primer partido del torneo, el 15 de junio ante Nueva Zelanda, está en duda.

En una noche de pruebas y rotaciones, España mostró profundidad de banquillo pero también una dependencia de sus figuras habituales. Irak, por su parte, ofreció una actuación valiente y se llevó un resultado meritorio. El empate no altera el estatus de favorita de España, pero señala áreas de mejora antes del inicio del Mundial.

El combinado español integrará el Grupo E junto a México, Corea del Sur y Nueva Zelanda, mientras que Irak quedó encuadrado en el Grupo G con Bélgica, Costa Rica y Túnez





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