El juvenil de 18 años Espíndola fue clave en la victoria del Millonario. Conoce quiénes son sus ídulos y cómo alcanzó la semifinal del Torneo Clausura en Córdoba.

El joven mediocampista Espíndola, de apenas 18 años, fue la figura indiscutible en la victoria de River Plate ante Instituto de Córdoba. Su desempeño determinante le permitió al conjunto dirigido por Leonardo Ponzio asegurarse un lugar en la semifinal del Torneo Clausura.

Duos Enzos son sus modelos a seguir

En la conferencia posterior al partido, Espíndola reveló públicamente que dos exfutbolistas del club son sus referentes principales en su posición. Cita específicamente a Enzo Pérez por su excelente posicionamiento táctico dentro de la cancha.

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Además, menciona a Enzo Fernández, señalando que admira su capacidad para recibir el balón en zonas críticas, justo en el área de rival. El juvenil confirmó que observa detenidamente a ambos y se esfuerza por copiar sus movimientos durante los encuentros.

Proceso meteórico en la cantera millonaria

La trayectoria del jugador oriundo de Rojas ha sido de ascenso rápido hacia el plantel profesional de River Plate. Llegó a las divisiones inferiores del club en el año 2021, específicamente en la categoría de pre-Novena.

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Para el año 2022, Espíndola completó el proceso de internado y comenzó a residir en la pensión del club. Finales del año pasado marcaron su subida definitiva a la categoría de Reserva, preparándolo para el salto al primer equipo.

Oportunidad en los playoffs contra Instituto

Espíndola aprovechó las ausencias de Aníbal Moreno y Fausto Vera para adueñarse del mediocampo en un encuentro clave. Su tercer partido como profesional se disputó en un escenario complejo, considerando la racha imbatida de Instituto y las difíciles condiciones del campo de juego.

Leonardo Ponzio y Marcelo Escudero confiaron en sus características para la instancia decisiva. El entrenador sabía que el partido sería duro y trabajó la semana anterior la tenencia y el recorrido del balón para contrarrestar la solidez rival.

Objetivos futuros y análisis del rendimiento

A pesar de la victoria, el equipo busca mejorar su efectividad ofensiva, incluyendo la definición de penales, de cara a la semifinal programada para el próximo fin de semana. Esta victoria es fundamental para que el Millonario intente levantar un título y clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

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Guillermo lamentó la derrota del rival y analizó la continuidad de Ronaldo, pero el foco ahora recae en mantener la concentración. Los jugadores recibieron el reconocimiento por merecer el acceso a la final tras superar el obstáculo cordobés.