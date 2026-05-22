Escuela N° 540 expulsa a la diretora por patear a un alumno

La escuela despedía a la directora por patear a un alumno a lo largo de la secundaria. La mama defendía a su hijo y rechazó la expulsa.

El hecho ocurrió en la Escuela N° 540 `Camino de los granaderos`, en la ciudad de Rosario. La directora pateó a un alumno al que estaba haciendo ruido mientras ella hablaba.

La mamá del adolescentewhose pupitre fue golpeado defendió a su hijo y afirmó que desde la institución, le dijeron que no se trataría de una sanción grave. El adolescente relató que según ella, andábamos a los empujones, pero no vio nada. También mencionó que la problemática con la vicedirectora no son nuevos y en el año pasado pasó lo mismo, los sacaron a empujones del salón.

Notablemente molesta con la situación en la que quedó envuelto su hijo, Silvia concluyó: `Ella (la vicedirectora)No es para que se la agarre con un menor`





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Directorielleccion Alumno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Lo volvían loco por traga”: sufrió bullying durante años, dejó de salir de su casa y ahora la Justicia condenó al Estado por no intervenirEl fallo responsabilizó a la Provincia de Buenos Aires por las agresiones sufridas por un adolescente en una escuela bonaerense y ordenó indemnizarlo

Read more »

Se jubilá y toda la escuela lo despidié entre lágrimasEl director Diego Devicenzi dejarúl de su cargo de director de la Escuela Primaria Nó33a Republika de Costa Rica 3 en Buenos Aires en un momento de reconocimiento a sus 14 años de conducción en el establecimiento

Read more »

Comunidad de mujeres jóvenes y función central de la escuela en Vereda: la vida de María Catarina Souza Carvalho y el impacto de su muerteLa noticia describe cómo María Catarina Souza Carvalho, una adolescente de 16 años que vivía en Vereda, una pequeña comunidad rural del interior del estado de Bahía, integraba una comunidad de mujeres jóvenes y daba clases en un Estado de Tiempo Completo José de Souza Machado. El trágico accidente en que murió durante el planchado de pelo golpeó a toda la población

Read more »

Chico agredido en aula, padre cuestiona actuación de la escuela, avanza en acciones legalesSegún el padre del menor agredido en una escuela, no se activaron los protocolos y la docente no cubrió la ausencia. Sin protección, el menor fue agredido y formó parte de un caso judicial.

Read more »