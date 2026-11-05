Escenarios 2028: La carrera presidencial estadounidense se redefine tras las elecciones de medio término

Análisis de los posibles candidatos presidenciales de 2028 en Estados Unidos, incluyendo a JD Vance, Marco Rubio, Donald Trump Jr. y Ron DeSantis, mientras los partidos demócrata y republicano se preparan para la próxima batalla por la Casa Blanca.

En medio de la euforia demócrata por los recientes resultados electorales de medio término, el escenario político estadounidense ya ha girado su atención hacia el horizonte electoral más lejano pero no por ello menos crítico: la contienda presidencial de 2028.

Con la disposición constitucional que impide a Donald Trump postularse para un tercer mandato, ambos partidos mayores, Republicanos y Demócratas, se encuentran en una fase de reconfiguración estratégica. Es histórico que las campañas presidenciales de mayor impacto se inicien poco después de las elecciones legislativas, un patrón que se repite cíclicamente.

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Ciclos electorales y estrategia de campaña

Por ejemplo, la victoria de Trump en 2024 fue gestada desde las arenas de Mar-a-Lago en noviembre de 2022, mientras que la campaña transformadora de Barack Obama en 2008 tomó forma oficial en febrero de 2007. Esta dinámica sugiere que en las próximas semanas, los futuros candidatos comenzarán a sondear el apoyo financiero de sus donantes, a realizar giras exploratorias por los estados clave de las primarias y a recibir asesoramiento especializado de encuestadores y estrategas políticos para evaluar su viabilidad real en un panorama cambiante.

Para el Partido Demócrata, la carrera parece estar completamente abierta, sin un favorito claro que haya emergido con fuerza. La narrativa interna del partido es que el desempeño sensacional obtenido en las elecciones de medio término podría servir para borrar el recordatorio doloroso de la desastrosa campaña de 2024, donde la renuncia de Joe Biden apenas cuatro meses antes de las urnas generó caos y confusión.

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Por otro lado, el campo republicano enfrenta un dilema estratégico complejo: ¿los aspirantes deben distanciarse de la figura de Trump para limpiarse las manos de los resultados negativos, o deben abrazarlo para asegurar su invaluable respaldo y capturar la base Maga? Esta decisión definirá el perfil de los contendientes.

JD Vance y la guerra con Irán

Entre los republicanos, JD Vance se perfila como el favorito inmediato de las encuestas, apoyado por su conexión con la facción populista y no intervencionista que atrae a la juventud conservadora y a inversores tecnológicos. Sin embargo, su imagen corre el riesgo de verse mancha por la guerra con Irán y la inflación, temas de los cuales culpó directamente a la administración en redes sociales tras la derrota legislativa.

Además de Vance, el escenario republicano presenta otras figuras relevantes que podrían desafiar el monopolio del legado Trump. Marco Rubio se erige como la alternativa más plausible y popular, beneficiándose de su lealtad demostrada hacia Trump y su cercanía a los valores tradicionales del partido, lo que podría hacerle más atractivo para los votantes mayores y el establishment financiero.

Marco Rubio y la familia Trump

A pesar de las burlas pasadas, Rubio ha sido central en la política exterior del segundo mandato, aunque su asociación con un gobierno impopular podría jugarle en contra, aunque tiene la ventaja estratégica de poder abandonar su cargo para prepararse. Por otro lado, Donald Trump Jr., hijo mayor de la familia, podría ser el heredero natural si la dinastía busca mantener el cetro dentro del clan.

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Con un perfil más empresarial que político y un carisma que no iguala al de su padre, enfrenta el desafío de vender la continuidad del trumpismo a un electorado que puede estar mostrando signos de fatiga. Finalmente, Ron DeSantis, gobernador de Florida, permanece como la esperanza de los republicanos anti-Trump, posicionándose como un posible candidato sorpresa si el partido decide regresar al conservadurismo tradicional y dar la espalda al movimiento Maga, aprovechando que su segundo mandato está por concluir y tiene el tiempo necesario para consolidar su base de poder.