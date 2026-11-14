Escaloni pide paciencia a jóvenes tras derrota de Argentina ante Uruguay

Lionel Scaloni analizó la derrota 2-1 de Argentina ante Uruguay, defendiendo a los talentos juveniles y solicitando paciencia al público incondicional de la Bombonera.

La Selección Argentina sufrió su primera derrota en la nueva era de Lionel Scaloni al caer 2-1 ante Uruguay en el estadio La Bombonera. Este resultado marcó un punto de inflexión en el inicio del ciclo, poniendo a prueba la visión del técnico sobre la renovación generacional del equipo albiceleste.

Escaloni defiende talento juvenil y pide paciencia

Tras el pitido final, el director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió directamente a la inclusión de nuevos rostros en la alineación. Scaloni señaló que más allá del resultado negativo, el partido dejó momentos positivos, especialmente en el segundo tiempo, donde el equipo mostró capacidad de reacción y creó oportunidades.

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El DT renovó su contrato hasta el Mundial 2030 y subrayó que perder no es algo que se planifique, pero reconoció que Uruguay fue un rival difícil que supo capitalizar el desgaste físico y mental que impuso a los argentinos. Scaloni felicitó a la celeste por su desempeño, admitiendo que ellos generaron las dificultades que la albiceleste no pudo resolver.

Valoración de los jóvenes talentos y cambios tácticos

Scaloni hizo un llamamiento explícito a tener paciencia con los jóvenes jugadores que forman parte de esta nueva etapa. Aclaró que es natural que estos chicos estén adquiriendo ritmo con la camiseta y que no se les puede exigir que carguen con el peso de los resultados desde el primer momento. La idea es que vayan ganando experiencia partido a partido.

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El técnico también comentó específicamente sobre la actuación de Nicolás Paz, quien jugó los 90 minutos completos. Scaloni consideró que Paz tuvo un buen partido y que enfrentarse a selecciones sudamericanas le beneficia, manteniendo la solidez del equipo sin desarticular la formación original.

Reacciones y ajustes en la mitad del terreno

En cuanto a las decisiones tácticas, el DT explicó el cambio de Exequiel Palacios, quien fue reemplazado para buscar otra dinámica en el medio campo junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Se intentó potenciar el juego uno contra uno con Luciano Soulé, una variante ensayada durante la semana de entrenamiento.

Scaloni admitió que la obligación de remontar después de ir perdiendo por dos goles afectó la estructura, pero esperaba que esa reacción se diera en el primer tiempo. Reconoció que Uruguay presionó y jugó, por lo que no hubo motivo para quejarse de la intensidad del rival, aunque señaló que los últimos metros del campo fueron decisivos y donde se cometieron errores clave.

El público y el futuro inmediato del equipo

Aunque el estadio La Bombonera se mostró semivacío, el DT afirmó que la hinchada es incondicional y que los momentos de apoyo están garantizados cuando el equipo lo necesite. Scaloni hizo hincapié en que la Selección tiene la obligación de contagiar esa energía, independientemente de si figuras legendarias como Leo Messi están presentes.

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De cara a los próximos pasos, la Selección Argentina realizará cambios el martes en la sesión de trabajo. Algunos de los jugadores que destacaron podrán repetir titularidad, buscando consolidar el grupo. La derrota ante Uruguay sirve como una primera lección real para medir el nivel de esta nueva generación bajo la conducción de Scaloni.