Escalador Sherpa coronó nueva era en el Everest y advirtió sobre el crecimiento incontrolado de los ascensos

El Sherpa Kami Rita estableció un nuevo récord de ascensos en el Everest, coronando su 32ª vez, y advirtieron sobre el crecimiento incontrolado de los ascensos en una temporada en la que más de 600 alpinistas alcanzaron la cima.
El conocido guía de montaña Sherpa Kami Rita volvió a coronar el pico del Everest por 32ª vez, superando su propio récord, y en un contexto de cifras inéditas que incluyeron a 600 alpinistas, entre nepalíes y no nepalíes.
Las demoras en la última etapa, debido a la elevada concurrencia y la complejidad de la ruta, han llevado a un aumento en las probabilidades de accidentes, según estimaciones de Kami Rita. Su advertencia es sostenida por los guías Sherpa, quienes primero perciben cómo cambia la dinámica en la montaña y apuntan a una tendencia sostenida del Everest que combina deporte, turismo de aventura y prestigio personal
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