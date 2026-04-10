Escalada de Tensión: Justicia Federal y Provincial en Conflicto por Casos de Narcotráfico en Santa Fe

Un enfrentamiento entre la Justicia Federal y la provincial en Santa Fe se intensifica por la disputa de jurisdicción en casos de narcotráfico y violencia. Un juez federal critica la remisión de causas por parte de la justicia provincial, acusando demoras y posibles delitos. El gobernador Pullaro respalda al fiscal regional en medio de acusaciones cruzadas.

Una creciente controversia entre la Justicia Federal y la Justicia de Santa Fe , relacionada con la jurisdicción en casos de criminales involucrados en economías ilícitas y violencia, ha escalado nuevamente. Un juez federal con sede en Rosario ha rechazado enérgicamente los planteamientos de sus colegas provinciales, quienes remiten a la Justicia Federal casos que involucran a grupos vinculados al tráfico de drogas.

El juez no solo devolvió las causas a cuatro magistrados, sino que en uno de los casos solicitó a fiscales y a la Corte Suprema de Santa Fe que investiguen si una camarista rosarina, al delegar expedientes, cometió delitos. El argumento del magistrado federal es contundente, no solo porque pide investigar posibles errores funcionales o ilícitos de su colega provincial, sino también porque afirma que la Justicia provincial remite casos de drogas basándose en discusiones 'superadas hace 20 años' en la jurisprudencia, y que la demora en los casos puede tener consecuencias violentas e irreparables.\Este incidente es un episodio crucial en una secuencia que se desencadenó hace un mes, cuando el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, se quejó inusualmente contra camaristas de la Justicia de Rosario. Merlo argumentó que estos impedían que sus fiscales profundizaran las investigaciones de venta de drogas, al remitirlas a la Justicia Federal, lo que, según su opinión, causaba demoras en las pesquisas y beneficiaba a los delincuentes. Merlo advirtió que esta situación podría resultar en 'más homicidios y balaceras' en las calles de la ciudad y que los responsables deberían asumir las consecuencias. La respuesta de los camaristas fue acusarlo de emitir un exabrupto temerario y falaz, de generar una coacción institucional y de interferir con la independencia del Poder Judicial. El jefe de fiscales de Rosario acusó a los jueces de obstruir la investigación del narcotráfico. Esta semana, el juez federal de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, fue firme en su crítica hacia la camarista rosarina Gabriela Sansó, devolviéndole un expediente que ella había enviado a la Justicia Federal, lo que provocó el conflicto. En este contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro intervino, apoyando claramente al fiscal regional Merlo, y según algunos análisis, siendo incluso su principal impulsor. Pullaro, junto con la fiscal general Cecilia Vranicich y el fiscal regional Matías Merlo, participaron en este conflicto.\Gabriela Sansó había remitido a la Justicia Federal una causa con 40 imputados, vinculados a la barra brava de Newell's y a delitos de competencia ordinaria, aunque relacionados con el narcotráfico. El juez federal Rodrigues Da Cruz respondió en una audiencia que la magistrada y las defensas de los acusados habían omitido que las conductas juzgadas correspondían a casos de microtráfico, es decir, comercio urbano de drogas, que desde 2024 son competencia provincial en Santa Fe. El magistrado federal coincide con la perspectiva de fondo de los fiscales provinciales y del gobierno de Pullaro, quienes sostienen que algunos camaristas, amparados en normativas vigentes, subestiman las consecuencias de la remisión de causas, que se traducen en un aumento de la violencia. Tanto el gobierno santafesino como la Municipalidad de Rosario afirman que las demoras, la falta de entendimiento o los errores jurídicos en las causas se reflejan en la violencia callejera y en pérdidas de vidas. El caso que generó la controversia se centró en Villa Gobernador Gálvez, una ciudad cercana a Rosario, donde los fiscales provinciales Pablo Socca y Brenda Debiasi intervinieron en una banda de conocidos traficantes de drogas, solicitando 100 allanamientos simultáneos que resultaron en 38 detenciones. Entre los principales detenidos se encuentran figuras vinculadas a la violencia: Jano Fernández, manejando los negocios de droga de Pupito Avalle, el Pollo Vinardi y el Toro Escobar. Los fiscales provinciales informaron que tras la intervención, las balaceras disminuyeron un 33%, los heridos por armas de fuego un 35% y los homicidios un 25%. La camarista Sansó remitió el caso a la Justicia Federal por considerar que existía una conexión objetiva y subjetiva con otras causas tramitadas allí, lo cual fue severamente criticado por su colega federal, quien argumentó que se trataba de un caso de venta al consumidor, no de narcotráfico, y que la jurisprudencia avalaba que la investigación continuara a cargo de los fiscales provinciales, además de señalar que la magistrada desconocía la doctrina y la jurisprudencia





La Política Online / 🏆 8. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justicia Federal Justicia Provincial Santa Fe Narcotráfico Conflicto Jurisdiccional Violencia Microtráfico Fiscales Jueces Demoras Judiciales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fallo inédito de la Justicia: bancos no pueden culpar a clientes por fraude digitalPeriodistas y profesionales especialistas en economía, política, finanzas y el mundo inversor aportan su mirada a iProfesional.

Read more »

Luna Park: La Justicia Frena la Demolición y Agrava la Crisis UrbanaLa Justicia suspende la demolición del Luna Park, mientras la ciudad enfrenta problemas en el transporte público y otros desafíos.

Read more »

Hezbollah ataca Israel tras bombardeos en Beirut: Escalada de tensiones en Medio OrienteLa milicia Hezbollah lanza cohetes contra Israel en respuesta a los bombardeos israelíes en Beirut, violando la tregua y elevando la tensión regional. Irán, por su parte, establece rutas alternativas en el estrecho de Ormuz.

Read more »

La Justicia le prohibió a Del Gaiso acercarse a TovigginoEl diputado, denunciante por la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero y por corrupción de los referís, confirmó la notificación judicial. Pero aseguró: 'Tarde o temprano Tapia y Toviggino van a terminar presos'.

Read more »

Muerte de Ángel: El padre denuncia un acto violento y exige justiciaUn niño de cuatro años falleció en Comodoro Rivadavia, Chubut, desatando una investigación por presunto homicidio. El padre denuncia un acto violento y exige justicia, cuestionando las circunstancias de la muerte y la actuación de las autoridades.

Read more »

Justicia profundiza investigación contra Adorni: levantan secreto fiscal y bancarioEl juez Ariel Lijo autorizó el acceso a información financiera y de bienes del jefe de Gabinete y su esposa. Se investigan gastos, transferencias, ahorros y propiedades. Se destaca el costo del vuelo de regreso de Nueva York y se mencionan otras investigaciones y eventos.

Read more »