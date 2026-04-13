Escalada de Tensión: Bloqueos, Ataques y Negociaciones Fallidas en Medio Oriente

La región de Medio Oriente se encuentra al borde de una nueva escalada de tensiones, marcada por el fracaso de las negociaciones de paz, el anuncio de bloqueos comerciales, ataques militares y un aumento significativo en los precios del petróleo. Las acusaciones cruzadas entre Irán y Estados Unidos, junto con las acciones de actores regionales, complican aún más la búsqueda de una solución pacífica.

Masoud Pezeshkian acusó a Washington de ignorar los derechos de Teherán, argumentando que esta postura obstaculiza el avance hacia un acuerdo de paz. Por otro lado, Donald Trump, a través de una publicación en Truth Social, anunció la inminente implementación de un bloqueo a los buques que entren o salgan de los puertos iraníes a partir del lunes por la mañana, hora del este.

Previamente, el exmandatario había expresado su intención de bloquear el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el comercio marítimo internacional y el suministro de petróleo. Además, el expresidente Trump también lanzó duras críticas al Papa León XIV, cuestionando su postura sobre la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares y sobre la situación en Venezuela.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Ghalibaf, publicó una imagen en su cuenta de X que mostraba los precios de la gasolina en estaciones de servicio cercanas a la Casa Blanca, sugiriendo una posible nostalgia por los precios más bajos del combustible en el contexto de las tensiones actuales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre un ataque de Hezbollah con cohetes en el sur de Líbano, que resultó en heridas leves para dos soldados israelíes. El Ministerio de Finanzas de Israel reveló que los gastos del país desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente ascienden aproximadamente a 11.500 millones de dólares.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, declaró que Irán estuvo “muy cerca” de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio durante las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán, pero responsabilizó a Washington por el fracaso del diálogo. Según Araqchi, Irán actuó de buena fe durante las negociaciones, pero se encontró con “maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo” por parte de la delegación estadounidense.

Los precios del petróleo experimentaron un aumento significativo en el mercado asiático, superando los 100 dólares por barril el lunes, como consecuencia del fracaso de las negociaciones y la inminente amenaza de bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) registraron fuertes subidas, reflejando la preocupación del mercado ante una posible interrupción del suministro de petróleo.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, anunció en un discurso televisado que estaba trabajando para finalizar la guerra entre Israel y Hezbollah, que ha durado más de un mes. Salam enfatizó la necesidad de poner fin a las hostilidades y asegurar la retirada de Israel de los territorios libaneses. Paralelamente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a las tropas en el sur de Líbano que la lucha aún no había terminado, indicando que el conflicto podría prolongarse.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que implementaría un bloqueo de los puertos iraníes a partir del lunes a las 10 de la mañana, hora del este, una medida que afectaría el tráfico marítimo hacia y desde Irán. El Centcom aclaró que el bloqueo se aplicaría de manera imparcial a todos los buques, con la excepción de aquellos que transiten por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes.

Funcionarios iraníes destacaron la falta de confianza en los negociadores estadounidenses, atribuyendo el fracaso de las conversaciones de paz a la falta de credibilidad y a la postura intransigente de la delegación de Estados Unidos. A pesar de esto, no descartaron la posibilidad de futuras conversaciones diplomáticas, dejando abierta la puerta a una eventual solución pacífica al conflicto.

La tensión en la región se intensifica a medida que las partes involucradas adoptan posiciones encontradas, complicando la búsqueda de una solución diplomática duradera. El panorama se agrava por el impacto económico del conflicto y las medidas unilaterales tomadas por Estados Unidos, que amenazan con desestabilizar aún más la situación.





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