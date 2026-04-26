Escalada de la Tensión: Villarruel y Ajmechet se Cruzan por las Malvinas

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Sabrina Ajmechet protagonizan un fuerte cruce de declaraciones por antiguos tuits de la legisladora sobre la soberanía de las Islas Malvinas, exacerbando las tensiones internas en el gobierno y reabriendo el debate sobre la estrategia a seguir en la cuestión Malvinas.

La creciente tensión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, ha escalado a un nuevo nivel con el resurgimiento del debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas .

El conflicto se centra en declaraciones previas de la diputada Sabrina Ajmechet, perteneciente a La Libertad Avanza, que han sido sacadas a la luz por la propia Villarruel. La controversia se desató a raíz de antiguos tuits de Ajmechet, fechados en 2012, en los que expresaba dudas sobre la argentinidad de las Islas Malvinas, llegando incluso a cuestionar la posibilidad de mudarse a Londres para que su hija creciera en un contexto británico.

Villarruel calificó estas declaraciones como una “vergüenza” y una traición a la patria, desatando una fuerte réplica por parte de la diputada. Ajmechet defendió sus antiguas publicaciones argumentando que fueron realizadas hace más de una década, antes de su incursión en la política, y que han sido sacadas de contexto. La diputada acusó a Villarruel de atacar a una integrante del oficialismo y de trabajar activamente para el fracaso del gobierno de Milei, calificándola de “traidora”.

Además, Ajmechet resaltó su compromiso con la causa Malvinas, afirmando que nunca ha realizado declaraciones o acciones en contra de la soberanía argentina sobre las islas. La diputada también denunció haber sido objeto de tres denuncias penales por traición a la patria, las cuales, según ella, no prosperaron debido a su amor y dedicación a Argentina.

En su defensa, Ajmechet también enfatizó la importancia de la actual política exterior del gobierno, que busca fortalecer las relaciones con Estados Unidos e Israel, como una estrategia para abrir nuevas oportunidades diplomáticas y avanzar en la reivindicación de las islas. La disputa se intensificó con la publicación de otros mensajes de Ajmechet, incluyendo una imagen de una torta infantil con motivos británicos y el Big Ben, lo que llevó a Villarruel a acusarla directamente de servir a los intereses de Inglaterra, e incluso de Israel.

La vicepresidenta reafirmó su compromiso exclusivo con Argentina y sus ciudadanos, cuestionando la lealtad de la diputada. Ajmechet, por su parte, se defendió reafirmando su identidad como argentina judía y denunciando los ataques personales y las acusaciones de antipatriotismo. El intercambio de acusaciones ha generado un fuerte debate político interno y ha puesto de manifiesto las tensiones existentes dentro del oficialismo en relación con la estrategia a seguir en la cuestión Malvinas.

El contexto internacional, con posibles cambios en la postura de Estados Unidos hacia el Reino Unido en la disputa por las islas, añade complejidad a la situación y subraya la importancia de una posición unida y firme por parte de Argentina





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