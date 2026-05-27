Escándalos en Morón: dos empleadas municipales involucradas en extorsión y narcotráfico sacuden la gestión de Lucas Ghi

La intendencia de Morón, liderada por Lucas Ghi, enfrenta una crisis por la detención de Karen Cufré por extorsión vinculada al suicidio de un soldado en Olivos, y la búsqueda de Julieta Ortigoza, exdirectora de Género, por hallazgo de medio kilo de cocaína. La oposición pide citar al intendente.

El municipio de Morón , en la provincia de Buenos Aires, atraviesa una crisis institucional tras la revelación de dos casos judiciales que involucran a empleadas de la administración local.

Por un lado, Karen Yael Cufré, quien trabajaba en la Central de Monitoreo de Plaza Alsina, fue detenida en febrero de 2025 acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales. Una de las víctimas de esta organización fue el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida en diciembre de 2024 en la quinta presidencial de Olivos. La investigación reveló que Cufré habría participado en las amenazas que llevaron al joven a tomar esa trágica decisión.

La municipalidad, encabezada por el intendente Lucas Ghi, informó que Cufré había sido contratada como personal temporario y que, tras conocerse los hechos, se dispuso su cesantía inmediata. El segundo caso, que estalló esta semana, involucra a Julieta Ortigoza, de 27 años, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad.

Ortigoza está prófuga desde el viernes pasado, luego de que un allanamiento en su vivienda de Castelar Sur, en el partido de Morón, permitiera el secuestro de medio kilogramo de cocaína. La dirección municipal confirmó que Ortigoza fue separada del cargo el mismo viernes.

Había sido designada el 16 de junio de 2025 mediante un decreto que la calificaba como 'idónea' para el puesto, con una carga horaria de 48 horas semanales, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Abordajes de las Violencias por Razones de Géneros y Dispositivos Integrales de Protección. Estos episodios han generado fuerte malestar en la oposición, que presentó un pedido de citación al intendente Lucas Ghi para que brinde explicaciones en el Concejo Deliberante.

La iniciativa, impulsada por los bloques de La Libertad Avanza, Pro y monobloques, requiere dos tercios de los votos (16 sobre 24 ediles) para ser tratada sobre tablas. La interna política en Morón complica aún más la situación: el oficialismo está dividido entre los leales a Ghi, los seguidores del exintendente Martín Sabbatella y los del Frente Renovador. Ortigoza, según fuentes, era cercana a Ghi en esa disputa interna, lo que agrega tensión al pedido de informes.

Mientras tanto, la justicia continúa investigando ambos casos, y la comunidad espera respuestas sobre cómo se manejaron los procesos de selección y control en el municipio. La crisis pone en jaque la gestión de Ghi, quien enfrenta su mayor desafío desde que asumió la intendencia





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