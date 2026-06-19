Escándalo y fractura: Canadá golea 6-0 a Qatar en un partido marcado por la tensión y una grave lesión

El partido entre Canadá y Qatar terminó con una abultada victoria canadiense, pero el resultado quedó opacado por una pelea entre los entrenadores Julen Lopetegui y Jesse Marsch y la fractura de pierna del jugador Ismael Koné a causa de una entrada de un futbolista qatarí. La celebración de los goles a pesar de la lesión y los gestos provocativos de Marsch caldearon los ánimos hasta desembocar en un conato de pelea al final del encuentro.

El partido correspondiente a la segunda fecha del Mundial entre Canadá y Qatar culminó con una contundente victoria canadiense por 6-0, pero el resultado quedó opacado por un final caliente y trágico.

El encuentro, que parecía destinado a ser un trámite cómodo para el equipo norteamericano, se cargó de tensión desde la primera parte. Una infracción que el árbitro Cristian Reyes, con el apoyo del VAR, castigó con tarjeta roja al considerar que el jugador qatarí fue el último hombre, generó la primera discusión entre los bancos.

Mientras el banco local festejaba lo que percibían como una justa expulsión, el de Canadá protestaba airadamente argumentando que no había existido contacto que justificara la decisión. Sin embargo, el momento más grave llegó en la segunda mitad. El futbolista qatarí Modibo, en una acción sin aparente intención de provocar daño, realizó una entrada que derivó en una fractura de pierna izquierda para el mediocampista canadiense Ismael Koné.

La gravedad de la lesión, visible para todos en el estadio, generó un clima de consternación. A pesar de esto, el equipo de Jesse Marsch continuó celebrando sus goles. Lo que más enfureció al técnico de Qatar, Julen Lopetegui, fue la actitud de Marsch, quien en medio de la goleada hacía señas a sus hinchas para que animaran también a los rivales, un gesto que Lopetegui interpretó como una provocación innecesaria en medio de la tragedia deportiva.

El ambiente se incendió definitivamente al final del partido. Tras el silbatazo, al momento del saludo protocolario entre entrenadores, Lopetegui se dirigió a Marsch con evidente resentimiento para recriminarle su comportamiento durante el choque. Marsch, por su parte, rechazó el diálogo, le dio la espalda y se alejó con un gesto claramente desdeñoso. Ese desprecio derivó en un conato de pelea entre jugadores, asistentes y los propios técnicos, que tuvieron que ser separados por los árbitros.

La bronca era palpable. Posteriormente, en conferencia de prensa, ambos entrenadores evitaron profundizar en el incidente. Lopetegui declaró que no iba a hablar del asunto, que era algo privado entre él y Marsch, aunque dejó claro que consideraba que la reacción del banco canadiense había sido desproporcionada, señalando que la entrada que lesionó a Koné, aunque dura, no fue con la intención de quebrarle la pierna. Marsch, por su lado, no quiso darle "demasiado lugar" al cruce en sus declaraciones.

El partido terminó con el marcador abultado, pero con la imagen de una vergonzante trifulca y la grave lesión de Koné como saldo más preocupante





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